​Обучать разъясняя

В области действуют 327 религиозных объединений и филиалов, представляющих 11 конфессий. Как сообщил Жангельды Омаров, их ведомство провело 870 мероприятий с охватом около 45 тыс. человек. Состоялись семинары, тренинги, заседания «круглых столов» и форумы. Наиболее масштабной стала республиканская конференция «Ислам против терроризма», организованная совместно с областной прокуратурой. Кроме того, реализовано пять пилотных проектов. К примеру, экскурсии для прихожан к культурно-историческим памятникам, по музеям и местам археологических раскопок. Особый акцент в своей деятельности работники управления по делам религий делают на гражданах, отбывающих наказание в исправительных учреждениях.

При ведомстве создан клуб руководителей религиозных объединений, на заседаниях которого обсуждаются вопросы дальнейшего укрепления межконфессионального согласия. Налажены связи с вузами, проводится информационно-разъяс­нительная работа среди студентов.