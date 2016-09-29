Обучение через предпринимательство нужно внедрять во всех вузах – Назарбаев

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Президент Казахстана посетил ТОО "Стартап Академия Павлодарского государственного университета", где ему рассказали о реализованных студентами бизнес-проектах, которые уже вышли на стадию производства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Нурсултану Назарбаеву доложили о внедрении Павлодарским государственным университетом в свой образовательный процесс нового принципа – "обучение через предпринимательство", в рамках которого все студенты вуза проходят курсы предпринимательства и лидерства.

Елбасы отметил высокий потенциал и креативность представленных студентами бизнес-проектов.

"Государство в настоящее время создает все необходимые условия для развития бизнеса. Во многих странах мира существует практика, когда молодые люди свои стартап-проекты запускают еще со студенческой скамьи, и к завершению обучения в ВУЗе уже достигают определенных успехов. Необходимо, чтобы подобные условия для студентов создавались и в других высших учебных заведениях страны", – сказал Глава государства.

В свою очередь, студенты и преподаватели пожелали Президенту крепкого здоровья и поблагодарили за теплое отношение и трепетное внимание к вопросам развития молодого поколения.

Международная Стартап Академия открыта на базе Павлодарского государственного университета имени С.Торайгырова в соответствии со Стратегией развития региона до 2030 года. Деятельность образовательного учреждения направлена на стимулирование студенческого и преподавательского предпринимательства, а также коммерциализацию научных и исследовательских проектов. В настоящее время Академией налажены деловые контакты с представителями бизнеса стран ближнего и дальнего зарубежья.

Также сегодня Президент посетил новый микрорайона "Сарыарка".

Главу государства проинформировали о ходе строительства многоквартирных жилых домов и темпах возведения инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона.

Нурсултан Назарбаев ознакомился с проектом детальной планировки, предусматривающим строительство двух детских садов и объектов социально-культурного назначения. Предполагается также реконструкция существующих дорог и инженерных коммуникаций, высадка зеленых насаждений и обустройство дворов жилых домов с оборудованием детских площадок.

Кроме того, Президент Казахстана осмотрел детскую техническую школу, расположенную в новом микрорайоне "Сарыарка", в которой школьники смогут обучаться основам робототехники, радиоэлектроники, авиа- и судомоделирования, а также углубленно изучать школьную программу по ряду естественных и гуманитарных предметов.

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В здании детской технической школы располагается 15 учебных кабинетов, которые оснащены современным оборудованием. Деятельность внешкольного учреждения направлена на развитие интереса школьников к техническим специальностям.

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