Обучение консультантов и менторов центров развития женского предпринимательства из 17 регионов Казахстана проходит в столице

27-28 апреля 2022 года в Нур-Султане проходит обучение для консультантов и менторов Центров развития женского предпринимательства из 17 регионов Казахстана.

Расширение прав и экономических возможностей женщин имеют особое значение в рамках Концепции семейной и гендерной политики, а также устойчивого развития до 2030 года.

В этой связи с 15 ноября 2021 года во всех регионах РК стартовало открытие Центров развития женского предпринимательства, в рамках «Фонда Солидарности», при партнерстве Министерства национальной экономики, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и НПП «Атамекен». Инициатива финансируется за счет средств Азиатского Банка Развития и Программой развития ООН в Казахстане и реализуется НПП РК «Атамекен».

Деятельность Центров базируется на принципах Советов деловых женщин «Атамекен» (действующих с 2015 года), главный из которых – взаимная поддержка женщин в ведении и развитии бизнеса. Опыт региональных Советов показал, что именно действующие бизнес-леди оказывали помощь начинающим предпринимательницам в регионах, во всех этапах развития.

В Центрах предоставляют 7 видов услуг: консультирование и выявление актуальных проблем и потребностей женщин, обучение женщин для развития профильных навыков, кооперации, социального предпринимательства и привлечения инвестиций, оценка бизнеса женщин-предпринимателей и менторство, информирование женщин о возможностях участия в различных проектах, организации консультации с производителями оборудования.

На сегодняшний день на базе Центров уже получили услуги более 1300 женщин, из них 43% женщин – из социально-уязвимой категории. В настоящее время прорабатываются механизмы организации обучения для женщин, которые обратились в Центры.

Для более эффективной реализации проекта и качественной работы специалистов Центров развития женского предпринимательства 27-28 апреля 2022 года проводится обучение по основным аспектам деятельности консультантов и менторов.

Для понимания сути и важности оказываемых услуг, менторы и консультанты Центров изучат гендерные аспекты женского предпринимательства, основы по развитию социального предпринимательства, основы бережливых технологий, основы по краудфандингу и краудинвестингу. Специалистам Центров расскажут об особенностях медиа-сопровождения деятельности Центров в социальных сетях и ведению женских сообществ в своих регионах.

Помимо этого, встреча позволит специалистам Центров узнать о Глобальных принципах Структуры «ООН-женщины» и возможности к ним присоединиться. Надо отметить, что тренинг для специалистов Центров развития женского предпринимательства финансируется из средств структуры «ООН-женщны».

«Сегодня предпринимательская отрасль переживает серьезные изменения. Женское предпринимательство вносит большой вклад в развитие экономики и предпринимательства страны, создает рабочие места. Надо отметить, что именно деловые женщины быстрее адаптируются под любые вызовы, смело осваивают новые виды бизнеса и всегда готовы повышать свою компетенцию. Мы ожидаем, что работа Центров еще больше будет расширять экономические возможности женщин», – отметил и.о. Председателя Правления НПП РК «Атамекен» Нариман Абильшаиков.