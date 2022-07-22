Обучиться основам предпринимательства можно онлайн на платформе Skills.enbek.kz

Начиная с 25 июля 2022 года обучение основам предпринимательства в рамках проекта “Бастау Бизнес” стало доступно в новом формате, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.
Казахстанцы, планирующие начать собственное дело, теперь могут получить базовые знания и навыки для ведения бизнеса в онлайн режиме через платформу Skills.enbek.kz.
Проект “Бастау Бизнес” реализуется в рамках комплекса государственных мер поддержки бизнес-инициатив граждан через Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы (далее – Нацпроект).
Для записи на курс обучения необходимо зарегистрироваться на портале Business.enbek.kz, пройти автоматическую проверку на соответствие условиям обучения. При соответствии условиям участник может переходить на платформу Skills.enbek.kz и приступать к обучению.
Участниками онлайн курса “Обучение основам предпринимательства в рамках проекта “Бастау Бизнес” могут быть:
1) безработные;
2) начинающие и действующие предприниматели;
3) сокращаемые работники, не достигшие пенсионного возраста;
4) лица, самостоятельно осуществляющие деятельность по производству (реализации) товаров, выполнению работ и оказанию услуг с целью извлечения дохода без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, и (или) бездействующие индивидуальные предприниматели;
5) лица, самостоятельно осуществляющие неоплачиваемую деятельность в семейном предпринимательстве;
6) лица, самостоятельно осуществляющие деятельность по производству продукции в личном подсобном хозяйстве для продажи (обмена), с доходами ниже величины прожиточного минимума;
7) члены производственных кооперативов с доходами ниже величины прожиточного минимума.
Обучение длится не более 14 календарных дней. Каждый участник занимается самостоятельным освоением курса в индивидуальном порядке. Прохождение обучения полностью бесплатно.
Обучение состоит из следующих этапов:
- онлайн-курс обучения по нескольким модулям;
- итоговое тестирование;
- получение сертификата о прохождении обучения.
В процессе обучения пользователю необходимо пройти 12 модулей, состоящих из нескольких уроков. По завершению каждого модуля проводится промежуточное тестирование. Для прохождения в следующий модуль обучения участнику необходимо набрать не менее 70% правильных ответов. Количество попыток для сдачи промежуточного тестирования не ограничено.
Онлайн курс “Обучение основам предпринимательства по проекту “Бастау Бизнес” считается пройденным при условии, если участник наберет более 70% правильных ответов при сдаче итогового тестирования. Участнику, набравшему менее 70% правильных ответов, предоставляется возможность повторно пройти итоговое тестирование, но не более 2-х раз.
По итогам обучения участник получает электронный сертификат с присвоением уникального номера. Срок действия сертификата об обучении основам предпринимательства по проекту “Бастау Бизнес” составляет 3 года.
Участники, прошедшие онлайн курс “Обучение основам предпринимательства в рамках проекта “Бастау Бизнес”, могут претендовать на получение гранта на реализацию бизнес-идей в рамках Нацпроекта.