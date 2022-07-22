Общество , Образование
Обучиться основам предпринимательства можно онлайн на платформе Skills.enbek.kz

Начиная с 25 июля 2022 года обучение основам предпринимательства в рамках проекта “Бастау Бизнес” стало доступно в новом формате, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Казахстанцы, планирующие начать собственное дело, теперь могут получить базовые знания и навыки для ведения бизнеса в онлайн режиме через платформу Skills.enbek.kz.

Проект “Бастау Бизнес” реализуется в рамках комплекса государственных мер поддержки бизнес-инициатив граждан через Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы (далее – Нацпроект).

Для записи на курс обучения необходимо зарегистрироваться на портале Business.enbek.kz, пройти автоматическую проверку на соответствие условиям обучения. При соответствии условиям участник может переходить на платформу Skills.enbek.kz и приступать к обучению.

Участниками онлайн курса “Обучение основам предпринимательства в рамках проекта “Бастау Бизнес” могут быть:

1) безработные;

2) начинающие и действующие предприниматели;

3) сокращаемые работники, не достигшие пенсионного возраста;

4) лица, самостоятельно осуществляющие деятельность по производству (реализации) товаров, выполнению работ и оказанию услуг с целью извлечения дохода без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, и (или) бездействующие индивидуальные предприниматели;

5) лица, самостоятельно осуществляющие неоплачиваемую деятельность в семейном предпринимательстве;

6) лица, самостоятельно осуществляющие деятельность по производству продукции в личном подсобном хозяйстве для продажи (обмена), с доходами ниже величины прожиточного минимума;

7) члены производственных кооперативов с доходами ниже величины прожиточного минимума.

Обучение длится не более 14 календарных дней. Каждый участник занимается самостоятельным освоением курса в индивидуальном порядке. Прохождение обучения полностью бесплатно.

Обучение состоит из следующих этапов:

- онлайн-курс обучения по нескольким модулям;

- итоговое тестирование;

- получение сертификата о прохождении обучения.

В процессе обучения пользователю необходимо пройти 12 модулей, состоящих из нескольких уроков. По завершению каждого модуля проводится промежуточное тестирование. Для прохождения в следующий модуль обучения участнику необходимо набрать не менее 70% правильных ответов. Количество попыток для сдачи промежуточного тестирования не ограничено.

Онлайн курс “Обучение основам предпринимательства по проекту “Бастау Бизнес” считается пройденным при условии, если участник наберет более 70% правильных ответов при сдаче итогового тестирования. Участнику, набравшему менее 70% правильных ответов, предоставляется возможность повторно пройти итоговое тестирование, но не более 2-х раз.

По итогам обучения участник получает электронный сертификат с присвоением уникального номера. Срок действия сертификата об обучении основам предпринимательства по проекту “Бастау Бизнес” составляет 3 года.

Участники, прошедшие онлайн курс “Обучение основам предпринимательства в рамках проекта “Бастау Бизнес”, могут претендовать на получение гранта на реализацию бизнес-идей в рамках Нацпроекта.

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