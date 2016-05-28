​Обусловленно и адресно

Из 36 граждан трудоспособного возраста на момент обращения для получения ОДП шестеро имели работу, остальные 30 человек были привлечены к активным формам содействия занятости. В результате участия в этом проекте среднедушевой доход получателей увеличился с 4 885 тенге до 15 668 тенге. С текущего года во всех районах области планируется внедрение обусловленной денежной помощи по проекту «Өрлеу» малообеспеченным гражданам. В свою очередь для пилотных регионов области из республиканского бюджета выделено 23,3 млн тенге, в том числе для помощи малообеспеченным гражданам – 7,6 млн тенге, консультантам по социальной работе – 3,4 млн тенге и ассистентам – 12,3 млн тенге. Предусмотрены также средства из местных бюджетов.