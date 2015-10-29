Обуздать инфляцию Свежий выпуск 489 Алевтина Донских

В последние годы инфляция в Казахстане держалась у нижней границы установленного Национальным банком коридора, который заключен в диапазоне 6–8%. Так, по итогам сентября текущего года в Казахстане годовая инфляция составляет 4,4%.

Однако вопросы о том, как измеряется инфляция в Казахстане, какие позиции включает, возникают постоянно. Поэтому сегодня тема традиционной рубрики – инфляция.

Общеизвестно, что инфляция – это повышение общего уровня цен на товары и услуги. Для устойчивого экономического развития необходим стабильный и предсказуемый уровень инф­ляции. Высокий уровень инфляции негативно сказывается на инвестиционной активности, планировании предприятий, производстве товаров и в целом на экономике. В развитых странах уровень инфляции не превышает 3%, в развивающихся странах равновесный (соответствующий уровню развития экономики) уровень инфляции составляет более 6%. Поэтому для Национального банка страны приоритетной задачей являет­ся поддержание ценовой стабильности.

Инфляция в Казахстане измеряется индексом пот­ребительских цен (ИПЦ). Мониторинг цен ведется Комитетом по статистике Министерства национальной экономики по всем областным центрам и выборочно – по районам Казахстана.

Индекс потребительских цен – это изменение общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для потребления. Потребительская корзина Казахстана для расчета инфляции отражает структуру расходов домашних хозяйств и включает в себя 508 товаров и услуг, занимающих наибольший удельный вес в потреблении населения. ИПЦ рассчитывается как отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в ценах текущего периода к его стоимости в ценах предыдущего (базис­ного) периода. В 2015 году в структуре ИПЦ в Казахстане доля продовольственных товаров составляет 36,4%, непродовольственных товаров – 32,2%, платных услуг – 31,4%.

Очень важный инст­румент мониторинга инфляции – потребительская корзина. Это набор товаров и услуг, характеризующий типичный уровень и структуру месячного (годового) потребления человека или семьи. Такой набор используется для расчета минимального прожиточного минимума, исходя из стоимости потребительской корзины в действующих ценах. Потребительская корзина служит также базой сравнения расчетных и реальных уровней потреб­ления, а также основой для определения покупательной способности валют.

Еще один важный термин в теме инфляции – целевой параметр. Согласно международной практике, в качестве целевого параметра по инфляции в основном используются два показателя: индекс потребительских цен и базовая инфляция. Тео­ретически может использоваться дефлятор ВВП (ценовой индекс, созданный для измерения общего уровня цен потребительской корзины за определенный период в экономике). Однако поскольку дефлятор ВВП не учитывает изменение цен на импортные товары, прак­тически ни одной страной он не применяется в качест­ве измерителя инфляции. Наиболее распространенным показателем целевого параметра по инфляции в международной практике выступает ИПЦ.

Центральные банки стран Еврозоны, а также Канады, Великобритании, Польши, Чехии, Таиланда, Индонезии используют ИПЦ или его модифицированные виды (например, гармонизированный индекс потребительских цен в Еврозоне) для таргетирования.

Базовая инфляция – это инфляция без учета изменения цен на отдельные группы товаров и услуг, подверженных кратковременным и резким ценовым изменениям. Различные страны при расчете базовой инфляции исключают продовольственные товары, энергоресурсы, регулируемые услуги и другие товары, цены на которые подвержены сезонным колебаниям или являются наиболее волатильными.

Базовая инфляция отражает общий тренд инфляции без учета сезонных факторов и ценовых шоков. С этой точки зрения центральные банки оказывают большее влияние именно на базовую инфляцию. В разное время Южная Корея, Великобритания и другие страны использовали базовую инф­ляцию как целевой ориентир. Позже они вернулись к использованию ИПЦ в качестве показателя общего изменения цен в экономике. Причиной послужило снижение доверия со стороны населения к показателю базовой инфляции.

Инфляция – сложный социально-экономический феномен. На него оказывает влияние множество внутренних и внешних факторов. В том числе уровень деловой активности, разрыв выпус­ка (разрыв фактического ВВП от его потенциального уровня), производительность труда, денежные доходы населения, уровень занятости, степень конкуренции на рынках, обеспеченность товарами и услугами, цены на мировых товарных рынках и другие факторы.



