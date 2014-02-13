Обуздать «золотого тельца»

Постановка смотрелась на одном дыхании: легкие, непринужденные диалоги, прекрасно сыгранные роли. Зрительный зал смеялся и плакал. А потом стоя аплодировал и скандировал «браво!», что говорит об одном: спектакль состоялся.

…Представьте скупо освещенный ветхий домик на фоне тополей. Сценическая находка: свисающие сверху длинные полоски ткани, переплетенные между собой, символизируют запутанные человеческие отношения, столкновения характеров, чувств. Век потребления диктует свои правила, но к чему приведут чрезмерная жаж­да денег и отсутствие долга перед родителями, самим собой?

Старец Нурбова тихо доживает свой век в окружении взрослых детей, но не обласкан и чувствует себя одиноко. Ему хочется верить, что воспитал достойных людей. На деле души их заполняет лишь жажда обогащения: наследство, доставшееся старцу от отца, становится камнем преткновения, сына и дочерей раздирают нешуточные разногласия. Они клянчат денег и решают отдать своего «даду» в дом престарелых. Так каждый предстает в своем истинном обличье.

В финале вместо золотых монет им достаются камни, а давний друг главного героя выступает с резким осуждением служителей «золотого тельца». Осознать безнравственность содеянного им трудно. Возможно, старец и простит, но покинет дом и уйдет жить к внукам – понимающим и любящим.

– Эта постановка молодого режиссера Азизжана Искандарова непременно найдет своих зрителей, – говорит директор театра Савутжан Сонуров. – Люди ищут легкие пути, алчность затмевает нравственные ценности. Это первая, но не единственная премьера театра в текущем году. Зрители увидят еще две: историческую драму «Две звезды» Юсупбека Мухлисова и постановку по роману Ахметжана Ашири «Одинокая мята».

А. Искандаров работает в театре 31 год. Начинал как актер, окончил Ташкентский театрально-художественный институт, участвовал в рес­публиканских фестивалях, получил звание лауреата за лучшую мужскую роль в спектакле «Ханума». За время работы в уйгурском театре поставил 11 спектаклей. Режиссер уверен: «Если зритель аплодирует стоя, мы на правильном пути».

– «Долг» – это мелодрама, – говорит главный художник театра Гузель Мамединова. – Сценографию я решила через модерн. В декорациях «читаются» суета жизни, нервные потрясения, острые ситуации. Суперзанавес символизирует гнездо, олицетворяющее не просто семью, но весь земной шар, населенный людьми. И каждый из нас рано или поздно должен отдать свой долг: родителям, Родине, государству.

Наталья ВАЛУЙСКАЯ, Алматы

фото Акимжана Гулиева