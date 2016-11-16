Обвинение в употреблении допинга отвергает казахстанский борец Мамбетов
Бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года по греко-римской борьбе Асет Мамбетов адресовал общественности открытое письмо, в котором заявляет, что никогда не употреблял запрещенные Международным антидопинговым агентством (WADA) препараты, передает Kazpravda.kz.
"Я, Асет Мамбетов, категорически отвергаю обвинения в мой адрес в употреблении допинга. До, во время и после пекинской Олимпиады, вплоть до 2011 года, несмотря на то, что уже в 2008 году после серьезной травмы покинул Олимпийский спорт, я регулярно сдавал офицерам WADA пробы на различные виды допинга, и ни одна из них не показала его наличие. Даже после лечения травмы в клинике в Австрии лично прошел антидопинговые процедуры в европейской штаб-квартире WADA в Швейцарии, и ни на одном из этих этапов у меня не было обнаружено допинга", – подчеркнул он.
При этом он призвал любителей спорта в нашей стране не торопиться с необоснованными обвинениями спортсменов, а "проявить уважение к тому тяжкому труду, поту, крови и потере здоровья, которые они отдают на службе народу и стране".
"Сегодня, после стольких лет, в связи с активным вмешательством в спорт большой политики, в особенности стран финансирующих содержание WADA, практически может появиться какой угодно результат против любого, даже давно оставившего спорт человека. Сама организация, осуществлявшая тестирование, настолько скомпрометировала себя теми нарушениями, которые она допускала, той коррупцией, подлогом и подменой анализов, что у меня нет доверия к этой организации, и ее сотрудники в первую очередь должны доказать свою независимость и непредвзятость в вопросах допинга", – отметил Мамбетов.
Ранее стало известно о лишении казахстанских спортсменов-участников Олимпийских игр 2008, 2012 годов медалей. В их числе тяжелоатлеты Майя Манеза, Зульфия Чиншанло и Светлана Подобедова, борец вольного стиля ТаймуразТигиев, штангистка Мария Грабовецкая, которая подала иск в спортивный арбитражный суд (CAS) в Швейцарии, поскольку не согласна с решением Международного олимпийского комитета (МОК) и WADA о положительном допинг-пробе.