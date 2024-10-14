Смерть ребенка: главу стройкомпании осудили условно в Акмолинской области

Происшествия , Строительство
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Венера Баталова
корреспондент

В 2023 году на территории строительного объекта в селе Тонкерис Акмолинской области погиб четырехлетний ребенок, упав в колодец с водой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд

Фото: Jogargy_sot

В Шортандинский райсуд поступило уголовное дело в отношении обвиняемого в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть ребенка (ст.277 ч.2 УК) с процессуальным соглашением о признании вины. 

«Судом установлено, что директор ТОО начал строительство детского сада в 2018 году, но в 2021-м в связи с отсутствием финансирования приостановил работы. Руководитель ТОО не контролировал соблюдение техники безопасности при проведении строительных работ, не обеспечил создание службы безопасности и охраны труда. Им были допущены нарушения строительных нормативов и правил. Согласно судебной экспертизе, смерть ребенка наступила из-за утопления», - сообщили в суде.

Смягчающими обстоятельствами определены признание вины и чистосердечное раскаяние обвиняемого, наличие у него на иждивении малолетних детей, заключение медиативного соглашения с потерпевшими и возмещение ущерба, а также согласие потерпевших на процессуальное соглашение.

В рамках заключенного гособвинителем процессуального соглашения о полном признании обвиняемым вины прокурор просил суд об условном наказании подсудимого.

«Санкция статьи  предусматривает наказание лишение свободы до 6 лет и права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет или без такового. Подсудимый с учетом этого приговорен к 3 годам лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью в сфере строительства», - говорится в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу.

#гибель #строительство #ребенок #детский сад

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