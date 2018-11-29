Обвиненный в интернет-мошенничестве казахстанец согласен на экстрадицию в США
Казахстанцев обвинили в интернет-мошенничестве в США. По версии следствия, 30-летние программисты Сергей Овсянников, Евгений Тимченко и еще 6 россиян создали рекламный интернет-ресурс. Они брали заказы, но объявления не размещали, при этом самостоятельно увеличивали количество несуществующих просмотров. На этом группа мошенников якобы заработала больше 30 миллионов долларов, передает КТК.kz.
Обвиняют программистов по 13 статьям. Среди них взлом компьютеров, кража личных данных пользователей и отмывание денег. В прокуратуре Нью-Йорка сообщили: иностранцы создали сложную схему обмана. Пострадали в основном жители и компании США.
Двое наших соотечественников и гражданин России Александр Исаев управляли рекламной сетью три года. В октябре задержали Сергея Овсянникова в Малайзии, а Евгения Тимченко в ноябре – в Эстонии.
Журналистам удалось связаться с матерью Тимченко. Женщина отказалась от интервью, но сообщила некоторые подробности. Евгений трудился в казахстанской компании - создавал компьютерные программы и разрабатывал сайты. Кто и как использовал его программы, никогда не интересовался. А в Эстонию Евгений полетел заключать договор с крупной международной фирмой. Но уже в аэропорту был арестован.
Женщина также сообщила, что ее сын согласился на экстрадицию в США и готов сотрудничать с американскими властями. Детали инцидента сейчас выясняет и Генеральное консульство Казахстана в Нью-Йорке.