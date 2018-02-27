Обвиненный в избиении подростка аким уволен

Общество
Аким Коргалжынского сельского округа Жанат Омаров, подозреваемый в избиении несовершеннолетнего, освобожден с занимаемой должности, передает Kazpravda.kz.
В Кокшетау состоялось заседание cовета по этике Акмолинской области по делу акима Коргалжынского сельского округа Жаната Омарова за избиение несовершеннолетнего Мұқана Диаса – учащегося 8 класса средней школы имени А. Толеубаева.
"Изучив материалы служебного расследования, проведенного департаментом Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Акмолинской области, а также сведения следственных органов ДВД области, возбудивших уголовное дело в отношении акима сельского округа Жаната Омарова, совет по этике принял единогласное решение: за нарушение Закона РК "О государственной службе Республики Казахстан" и Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан рекомендовать акиму Коргалжынского района наложить на акима Коргалжынского сельского округа Омарова Жаната Жуматаевича дисциплинарное взыскание в виде увольнения с занимаемой должности", – сообщил советник акима Акмолинской области Марат Игали на своей странице в Facebook.
На основании данной рекомендации распоряжением акима района Жанат Омаров был уволен.
В Кокшетау состоялось заседание cовета по этике Акмолинской области по делу акима Коргалжынского сельского округа Жаната Омарова за избиение несовершеннолетнего Мұқана Диаса – учащегося 8 класса средней школы имени А. Толеубаева.
"Изучив материалы служебного расследования, проведенного департаментом Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Акмолинской области, а также сведения следственных органов ДВД области, возбудивших уголовное дело в отношении акима сельского округа Жаната Омарова, совет по этике принял единогласное решение: за нарушение Закона РК "О государственной службе Республики Казахстан" и Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан рекомендовать акиму Коргалжынского района наложить на акима Коргалжынского сельского округа Омарова Жаната Жуматаевича дисциплинарное взыскание в виде увольнения с занимаемой должности", – сообщил советник акима Акмолинской области Марат Игали на своей странице в Facebook.
На основании данной рекомендации распоряжением акима района Жанат Омаров был уволен.