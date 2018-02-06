Происшествия
Обвиненный в коррупции чиновник покончил с собой в Талдыкоргане
В Талдыкоргане изобличенный во взяточничестве директор Алматинского филиала РГП "Казводхоз" покончил с собой, выпрыгнув с 4-го этажа административного здания, где расположен департамент Национального бюро по противодействию коррупции Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz.

"Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Алматинской области в ходе негласных следственных действий, проведенных с санкции органов прокуратуры, во взяточничестве изобличен директор Алматинского филиала РГП "Казводхоз" Мухамадиев С. М." – говорится в сообщении пресс-службы Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК.

При этом отмечено, что незаконное вознаграждение в размере 17,4 млн тенге, или 10% от суммы договора госзакупок, он получил от представителя подрядной организации за подписание акта выполненных работ, а также заключение дополнительного соглашения.

Данная сумма была передана ему частями на протяжении месяца.

2 февраля текущего года при получении оставшейся суммы 400 тыс. тенге Мухамадиев был задержан с поличным.

"После проведения неотложных следственных действий, в том числе с проведением судебно-медицинской экспертизы на отсутствие у него телесных повреждений, обысков по местам жительства 3 февраля текущего года, он был доставлен в административное здание департамента для проведения дополнительных следственных мероприятий. В 09:02 часов Мухамадиев выпрыгнул из окна служебного кабинета департамента, находящегося на 4-м этаже административного здания. От полученных травм Мухамадиев скончался на месте", – говорится в релизе АДГСПК.

В агентстве сообщили, что по случившемуся факту в настоящее время УВД Талдыкоргана проводится досудебное расследование по ст. 105 ч. 1 УК РК "Доведение до самоубийства".

Также начато служебное расследование управлением внутренней безопасности Национального бюро по противодействию коррупции.

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