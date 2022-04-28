Обвинила мужа в надругательстве над 8-летней дочерью жительница Шымкента

В городе Шымкенте женщина обвиняет собственного мужа в педофилии. Она утверждает, мужчина надругался над родной дочерью, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК.

Сейчас мать старается уделить восьмилетней дочери как можно больше внимания и оградить от родного отца.

Женщина рассказывает: однажды собралась выйти из дома, а дочь стала умолять не оставлять ее наедине с папой. Тогда и открылась страшная правда. Мужчина проявлял к ребенку совсем не отцовские чувства.

«Меня не было дома. Я пошла со старшим сыном в игротеку. Младшие остались дома, смотрели мультфильмы. Тогда он все это и сделал», – утверждает женщина.

В таком кошмаре девочка прожила почти год, рассказывается в сюжете телеканала. Мать, узнав об этом, сначала решила поговорить с родственниками мужа. Они стали оправдывать поведение мужчины тем, что он, вероятно, был не в себе из-за употребления наркотиков. Умоляли не заявлять в полицию и пообещали: вылечат его, и больше такого не повторится.

Однако спустя несколько дней женщина жестоко поплатилась за этот разговор. Муж сильно избил ее. После поданного на этот раз заявления в полицию он был арестован. Всего на 10 дней.

«Следователь, прокурор и мой муж – все из одного села. Они дальние родственники. Дело толком не расследовали, затягивали, никакие доказательства в расчет не брали, экспертиз не назначили. А мне муж потом сказал: «Даже если дадут 10 лет за педофилию, я выйду – и тебя, и дочь убью», – рассказала горожанка.

Женщине следователи заявили, якобы никаких доказательств по делу нет. Потому подозреваемого и отпустили.

На недопустимое поведение полиции обратил внимание адвокат потерпевших. Ведь они даже нашли свидетеля, но следствие не придало этому значения.

«Все, что происходило, видел один мальчик, он свидетель. Потерпевшая рассказала об этом следователю. Но этих показаний даже нет в протоколе допроса. А прокурор в своем заключении отметил, что арестованный подлежит освобождению, потому что не готова судебно-медицинская экспертиза. Хотя по закону они, наоборот, должны были продлить арест! Ведь неизвестно, что завтра эта экспертиза покажет», – комментирует адвокат Нуркен Калмурзаев.

После многочисленных жалоб уже в областной департамент дело сдвинулось с мертвой точки.

«В виду того, что потерпевшая и адвокат потерпевших лиц выразили недоверие к работникам следствия, следователя вчера сменили. Им уже назначен ряд экспертиз. И все обстоятельства будут установлены в ходе досудебного расследования. Сейчас следствием собирается доказательная база», – сообщила Салтанат Каракозова, официальный представитель ДП Шымкента.

Если будет доказано, что первый следователь допустил халатность, ему грозит дисциплинарная ответственность. А против отца возбуждено дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Однако он находится на свободе. В полиции выписали лишь предписание, запрещающее ему приближаться к жене и дочери. Вот только женщина опасается, что его это не удержит.