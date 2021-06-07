Общество
Обвиняемого в связях с оргпреступностью замначальника УСБ отстранили от должности в ЗКО
Заместителя начальника управления собственной безопасности ДП ЗКО Артура Мусагалиева, которого обвинили в связях с организованной преступностью, отстранили от должности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Mgorod.kz.

19 мая на канале YouTube Batyr Maratov появилось видео, где, по утверждению автора, фигурирует заместитель начальника управления собственной безопасности ДП ЗКО Артур Мусагалиев. Автор ролика обличил полицейского в покровительстве и связи с ОПГ. Кроме этого, автор сообщил, что на предоставленном видеоролике Артур Мусагалиев со следователем Доскалиевым распивают спиртное в ресторане "Вестерн" в Аксае во время встречи с членами ОПГ.



Тогда в комментариях ответ написали от информационного медиапортала Polisia.кz (МВД РК).

"Департаментом собственной безопасности МВД в отношении лиц Управления собственной безопасности департамента полиции Западно-Казахстанской области проводится служебное расследование", - заверили в министерстве внутренних дел.

В ответ на запрос в МВД РК на получение информации о результатах служебного расследования, в министерстве ответили, что по результатам служебного расследования за нарушение требований Этического кодекса государственных служащих Артур Мусагалиев освобожден от занимаемой должности.

Помимо связей с ОПГ, Мусагалиева также обвинили в сборе денег с низовых подразделений полиции.

"В Уральске на протяжении длительного времени, опираясь на различные коррумпированные связи, действует группа из числа сотрудников Управления собственной безопасности ДП ЗКО, которые, пользуясь служебным положением, занимаются различными провокациями в отношении сотрудников ОВД и рядовых граждан, для дальнейших достижений своих корыстных целей, - отмечает автор видеоролика. - Во главе группы стоит заместитель начальника УСБ ДП ЗКО подполковник полиции Артур Мусагалиев, в группу которого также входят инспекторы по личному составу Сержан Есимов, Жаслан Ахметов, а также ряд других инспекторов и следователей данного подразделения. Благодаря действиям указанных лиц подвергнуты ежемесячной дани в виде денежного вознаграждения практически все низовые подразделения департамента, а также руководители питейных и развлекательных заведений, расположенных в городе и районах области.

Нежелающие терять работу сотрудники таким образом вынуждены выплачивать им деньги через доверительных лиц, считает автор.

"Отрицательными примерами служат те факты, что в городе Аксай ЗКО зачастую происходят криминальные разборки между представителями криминалитета с применением огнестрельного оружия, но виновные, несмотря на работу по их искоренению, выходят сухими из воды, избегая уголовные и любые другие ответственности, уйдя под покровительство группы Мусагалиева", - продолжает автор.

Также Batyr Maratov написал о застолье, снятом на видео. Он сообщает, что 12 декабря 2020 года во время служебной командировки Мусагалиев и следователь Доскалиев встретились с представителями организованной преступной группы (ОПГ) в ресторане "Вестерн" и распивали спиртное на протяжении шести часов.

"Также Мусагалиев длительное время получал денежное вознаграждение "отметку" от сотрудников УССО "Кузет" области, до тех пор, пока там не сменилось руководство, которые отказались выполнять требование Мусагалиева. После чего, он стал провоцировать несогласившихся сотрудников, используя свое служебное положение, что может подтвердится анонимным анкетированием личного состава. Действия указанных лиц негативно отражается в глазах общественности, что подрывает имидж системы МВД в целом", - сообщил Batyr Maratov.

К слову, в 2014 году имя Артура Мусагалиева уже мелькало в СМИ в связи со странным ДТП. Тогда в полиции опровергли информацию о том, что Мусагалиев сбил человека и заявили, что молодой человек сам упал прямо перед служебной машиной сотрудника УСБ.

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