Обвиняемый по делу о хищениях в БТА Банке этапирован из России в Казахстан Происшествия 702 Эльмира Киргеева

Обвиняемый по делу о хищениях средств АО "БТА Банк" Ерлан Косаев этапирован из России в Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК. По версии правоохранительных органов, Косаев присвоил и растратил чужое имущество, а также легализовал деньги, приобретенные незаконным путем (ст. 176 ч. 3 п. п. "а", "б", ст. 193 ч. 3 п. п. "б", "в" УК РК).



"Органом предварительного следствия Ерлан Косаев обвиняется в том, что он, в период с 2005 по 2008 годы действуя в составе организованной группы, совершил хищение денежных средств АО "БТА Банк" в крупном размере, которые впоследствии были легализованы. Совершив преступления, Косаев скрылся от органов уголовного преследования, в связи с чем несколько лет находился в межгосударственном розыске", – указывается в распространенном пресс-релизе.



Обвиняемый был задержан в российском Брянске. "21 сентября по указанию Генерального прокурора республики сотрудниками правоохранительных органов Косаев этапирован из России на территорию Казахстана и водворен в изолятор временного содержания Астаны, – сообщает пресс-служба. – В настоящее время по делу проводится расследование".

