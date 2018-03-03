Обвиняемый в изнасиловании французский министр подал второй иск о клевете

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Второй иск касается инцидента с участием Дарманена, который произошел еще в 2009 году. Бывшая "девушка по вызову" обвиняет министра в изнасиловании, которое якобы произошло, когда она обратилась к молодому функционеру партии "Союз за народное движение" (бывшее название "Республиканцев") за юридической помощью. Сам Дарманен в июле 2017 года подал ответный иск по статье о клевете. В середине февраля 2018 года прокуратура Парижа прекратила расследование по данному делу.



Крупнейшая оппозиционная партия Франции "Республиканцы" потребовала отставки министра.

