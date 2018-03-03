Обвиняемый в изнасиловании французский министр подал второй иск о клевете

В мире
Фото РИА Новости / Жюльен Маттиа
Министр госслужбы и госбюджета Франции Жеральд Дарманен подал второй иск по статье о клевете в отношении женщины, ранее обвинившей его в изнасиловании, сообщил в субботу телеканалу BFMTV адвокат министра, передает РИА Новости.  

По словам адвоката, иск был подан в пятницу в ответ на обвинения в злоупотреблении служебным положением и сексуальных домогательствах от 13 февраля. Началось предварительное расследование.

Ранее в отношении Дарманена было подано два иска. В одном речь шла о якобы имевших место "просьбах сексуального характера" в обмен на новое жилье. Непристойное предложение истице поступило, по ее словам, в период между 2015 и 2016 годом в городе Туркуэн, мэром которого Дарманен был в 2014-2017 годах.

Второй иск касается инцидента с участием Дарманена, который произошел еще в 2009 году. Бывшая "девушка по вызову" обвиняет министра в изнасиловании, которое якобы произошло, когда она обратилась к молодому функционеру партии "Союз за народное движение" (бывшее название "Республиканцев") за юридической помощью. Сам Дарманен в июле 2017 года подал ответный иск по статье о клевете. В середине февраля 2018 года прокуратура Парижа прекратила расследование по данному делу.

Крупнейшая оппозиционная партия Франции "Республиканцы" потребовала отставки министра.

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