Обвинялся в покушении на Сталина: лекцию о жизни и творчестве Жумата Шанина опубликовали в Сети

Общество
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Любовь Доброта, Шымкент
Музей памяти жертв политических репрессий подготовил и опубликовал в социальных сетях лекцию о жизни и творчестве Жумата Шанина, передает Kazpravda.kz.

Для сотрудника музея Бексултана Матаева это третья по счету онлайн-лекция, которую он ­записал для социальных сетей. До этого он рассказал о трагической судьбе Алихана Букейханова и Ильяса Жансугурова. Работа над двумя первыми видеолекциями позволила определить оптимальный формат, позволяющий поддерживать внимание и интерес слушателей.

– Лекция длится 15 минут, – рассказывает Бексултан Матаев. – Для меня важно, чтобы это не была сухая автобиографическая справка. Для этого я изучаю био­графию, смотрю фильмы, чтобы структурировать всю информацию, которую намерен донести до слушателей. Упор делаю на детали, которые содержатся в различных документах, в том числе и хранящихся в нашем музее. Люди, замечая какие-то нестыковки в биографии, пишут, сообщают свои сведения, которые черпают в Интернете и книгах, благодарят за популяризацию исторических личностей, внесших огромный вклад в развитие нашей страны. И это уже само по себе свидетельствует о неподдельном интересе к истории.

Онлайн-лекции ориентированы на широкую аудиторию. Бексултан Матаев говорит, что к работе над лекцией о Жумате Шанине приступал с особым интересом и трепетом. Он пытался понять, как могло такое случиться, что человек, полностью ушедший из политики и живший только искусством и творчеством, мог попасть в жернова политических репрессий.

– Считаю, что в то время очень сложно было заниматься творческой деятельностью, – говорит сотрудник музея. – Жумат Шанин стал первым в Казахстане, кто взялся за развитие профессионального театрального искусства и жестоко поплатился за это. В итоге его творческая жизнь принесла ему много бед и страданий, вызвав цепь трагических событий.

Первая поездка в Москву в 1927 году с группой мастеров искусств для участия в этно­графическом фестивале вместе с супругой – актрисой Жанбике Шаниной – закончилась для супругов потерей ребенка. Малыш заболел по пути в поезде и умер. Его похоронили в Москве на мусульманском кладбище.

На тот момент он уже с головой ушел в театральную деятельность. В семипалатинском журнале «Таң» была опубликована его одноактная комедия «Торсықбай». А в 1925 году Жумат­ Шанин стал директором и художественным руководителем Казахского театра драмы, сосредоточив свои усилия на культурном и профессиональном росте актеров, пополнении репертуара драматическими произведениями высокого идейно-художественного уровня.



Не менее трагичной была и вторая поездка Жумата Шанина в Москву. Его обвинили в покушении на жизнь Сталина. Через год, после очередного приезда в Москву в 1936 году на первую декаду казахского искусства, театрального деятеля арестовали, четыре месяца допрашивали и приговорили к смертной казни как врага народа.

После второй поездки в Москву многих членов театральной группы наградили, а Жумат Шанин, возглавлявший делегацию, остался без поощрения. Возможно, уже тогда прозвучал первый звоночек, – делает предположение Бексултан Матаев. – Впрочем, театральным искусством он занимался не ради наград, не ради поощрений, а потому что всем сердцем и душой любил театр. И это принесло ему много радости в жизни, но и стало причиной его смерти.

Избежать ареста не помог ни ошеломляющий успех, с которым тогда в столице прошли оперы «Кыз-Жибек» и «Жалбыр», ни то, что Жумат Шанин организовал три театра в Алматы, один в Бишкеке и один в Уральске, ни личное знакомство со Станиславским, Немировичем-Данченко, Луначарским, ни даже то, что он вошел в историю, как первый народный артист КазАССР, удостоенный этого звания в 1931 году.

Фотография группы казахских театральных деятелей, снятая в Москве в 1927 году, часто пуб­ликовалась затем в газетах. Но лицо Жумата Шанина было на ней тщательно заретушировано, поскольку его объявили врагом народа. Так трагически завершилась судьба человека, родившегося и выросшего в семье бедняков и постигшего грамоту у сельского муллы.

В АЛЖИР отбывать наказание отправилась и его жена, приговоренная к восьми годам лишения свободы. На самом деле, в застенках она провела намного больше, пока не умер Сталин. Не оставили в покое и остальных членов семьи, дав установку в течение суток отправиться на новое место жительства в Чимкент.
В память об основателе казахского национального профессионального театрального искусства Шымкентский городской академический казахский драматический театр носит имя Жумата Шанина.

Подробнее узнать о жизни и творчестве Жумата Шанина можно в социальных сетях Facebook и Instagram.

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