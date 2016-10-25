​Обвиняются в терроризме

В специализированном межрайон­ном суде по уголовным делам Актюбинской области начато главное судебное разбирательство по уголовному делу по акту терроризма, имевшему место 5 июня в Актобе. Заседание проходит под председательством судьи Нурлана Султанова.

С учетом мнения государственного обвинителя судом вынесено постановление о проведении разбирательства в закрытом режиме в целях обеспечения безопаснос­ти потерпевших, свидетелей и других участников процесса, а также в интересах охраны государственных секретов.

Заседание проходит в расширенном судебном зале с учетом количества участников процесса. В частности, по данному делу лиц, преданных суду, защищают 27 адвокатов.

В здании суда установлено свыше 20 видеокамер, под видео­наблюдением находится и прилегающая территория. Как пояснили в пресс-службе облсуда, такой подход исключит всевозможные провокацион­ные дейст­вия со стороны подсудимых и иных лиц. Переоборудованы отдельные конвойные комнаты, в них созданы необходимые условия для подсудимых, где они содержатся в перерывах между процессами.

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В Алматы в следственном изоляторе СИ-18 началось главное судебное заседание и по делу «алматинского стрелка» Руслана Кулекбаева, обвиняемого в совершении террористического акта, повлекшего смерть восьми сотрудников правоохранительных и специальных органов, двух граждан, а также в покушении на убийство. Всего ему предъявлены обвинения по девяти статьям УК, восемь из которых – особо тяжкие.

Перед судом также предстали Р. Лю, Ж. Сапарбеков, Е. Кусаинов, Д. Асембекулы, Н. Абдимомын, которым инкриминируется незаконное хранение, изготовление и перевозка огнестрельного оружия; совместная с Кулекбаевым организация разбойного нападения на дом предпринимателя М. Уголовное дело состоит из 61 тома. В ходе следствия было проведено 57 судебных экспертиз и исследований, допрошено более 200 свидетелей. По делу проходят 23 потерпевших, 72 свидетеля, 6 адвокатов.

Суд проходит в открытом режиме и ведется на государственном языке. В зале заседания усилена охрана: помимо конвоя, дежурят бойцы спецназа. Процесс ведет судья Алматинского специализированного межрайонного суда по уголовным делам Ерлан Болатов. Главного фигуранта защищает государственный адвокат Габит Кусаинов. Вчера «алматинский стрелок» не подчинился требованию судьи отвечать на вопросы стоя, сославшись на боль в животе.