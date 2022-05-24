Обводнение – дело рук человеческих

Во Дворце студентов Кызылординского государственного университета

им. Коркыта-ата прошла научно-практическая конференция, посвященная 90-летию заслуженного инженера-гидротехника Казахстана, почетного гражданина Кызылординской области Сабыра Арыстанбаева.

Имя Сабыра Арыстанбаева за его вклад в обводнение при­аральского региона присвоено главному гидроузлу на Сыр­дарье в черте Кызылорды. На этой плотине установлена мемориальная доска. В работе конференции приняли участие ветераны водной отрасли Казахстана, общест­венные деятели, родственники и коллеги Арыстанбаева, госслужащие.

Участники рассказали о вкладе Сабыра Арыстанбаева в развитие и становление водного хозяйства страны, поделились воспоминаниями о нем. Рассказывая о своем коллеге, водники говорили и о насущном: проблеме Аральского моря, обмелении трансграничной Сырдарьи, водопользовании.

– Обмеление Сырдарьи может поставить под угрозу не только хозяйственно-экономическую деятельность региона, но и грозит глобальным экологическим кризисом, – поделился мнением государственный и общественный деятель, заслуженный гид­ротехник Казахской ССР, почетный гидротехник РК Нариман Кыпшакбаев. – На сегодня эта река является единственным источником, питающим Малый Арал. Сырдарья – трансграничная река, и так уж сложилось, что Казахстан, расположенный в самом ее низовье, зависит от соседних государств – Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана, Узбекистана. И вода – это тоже товар, хотя Сырдарья должна бы объединить и сплотить усилия цент­ральноазиатских государств для сохранения естественного природного баланса.

На конференции выступили ученые и общественные деятели Абдижалел Бакир, Атамурат Шаменов и другие. Очень интересно рассказал о проблемах экологии, водопользования, истории водохозяйственной сферы страны, о Сабыре Арыстанбаеве Атамурат Шаменов – доктор экономических наук, заслуженный эколог Казахстана. Он, кстати, автор книги о жизненном пути Арыстанбаева «Сабыр».

– Решение проблемы Аральского моря и прилегающей к нему территории вплоть до 1976 года связывали с переброской части вод сибирских рек в Южный Казахстан и Среднюю Азию. Усыхание Аральского моря представлялось ожидаемым и планируемым явлением, не имеющим каких-либо последствий для региона, – рассказал он. – Тем не менее ученые уже тогда заявляли, что падение уровня моря приведет к изменению климата в Кы­зылординской области и чревато возникновением экологических проблем. Так и произошло.

Казахстан с большими усилия­ми на своей территории справляется с ситуацией с Аральским морем и Сырдарьей, но очевидно, что решение этих проблем может быть достигнуто только путем рационального использования водных ресурсов, тесного сотрудничества на межгосударственном уровне и осуществления структурной перестройки хозяйств с заменой водоемких производств на технологичные. Необходимо оптимальное использование воды Сырдарьи, а также сохранение имеющихся водоемов в том состоянии, которое позволяет поддерживать в них биоразнообразие и хозяйственное использование.