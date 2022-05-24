Свежий выпуск
Обводнение – дело рук человеческих
Марьяна Касимова

Во Дворце студентов Кызылординского государственного университета
им. Коркыта-ата прошла научно-практическая конференция, посвященная 90-летию заслуженного инженера-гидротехника Казахстана, почетного гражданина Кызылординской области Сабыра Арыстанбаева.

Имя Сабыра Арыстанбаева за его вклад в обводнение при­аральского региона присвоено главному гидроузлу на Сыр­дарье в черте Кызылорды. На этой плотине установлена мемориальная доска. В работе конференции приняли участие ветераны водной отрасли Казахстана, общест­венные деятели, родственники и коллеги Арыстанбаева, госслужащие.

Участники рассказали о вкладе Сабыра Арыстанбаева в развитие и становление водного хозяйства страны, поделились воспоминаниями о нем. Рассказывая о своем коллеге, водники говорили и о насущном: проблеме Аральского моря, обмелении трансграничной Сырдарьи, водопользовании.

– Обмеление Сырдарьи может поставить под угрозу не только хозяйственно-экономическую деятельность региона, но и грозит глобальным экологическим кризисом, – поделился мнением государственный и общественный деятель, заслуженный гид­ротехник Казахской ССР, почетный гидротехник РК Нариман Кыпшакбаев. – На сегодня эта река является единственным источником, питающим Малый Арал. Сырдарья – трансграничная река, и так уж сложилось, что Казахстан, расположенный в самом ее низовье, зависит от соседних государств – Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана, Узбекистана. И вода – это тоже товар, хотя Сырдарья должна бы объединить и сплотить усилия цент­ральноазиатских государств для сохранения естественного природного баланса.

На конференции выступили ученые и общественные деятели Абдижалел Бакир, Атамурат Шаменов и другие. Очень интересно рассказал о проблемах экологии, водопользования, истории водохозяйственной сферы страны, о Сабыре Арыстанбаеве Атамурат Шаменов – доктор экономических наук, заслуженный эколог Казахстана. Он, кстати, автор книги о жизненном пути Арыстанбаева «Сабыр».

– Решение проблемы Аральского моря и прилегающей к нему территории вплоть до 1976 года связывали с переброской части вод сибирских рек в Южный Казахстан и Среднюю Азию. Усыхание Аральского моря представлялось ожидаемым и планируемым явлением, не имеющим каких-либо последствий для региона, – рассказал он. – Тем не менее ученые уже тогда заявляли, что падение уровня моря приведет к изменению климата в Кы­зылординской области и чревато возникновением экологических проблем. Так и произошло.

Казахстан с большими усилия­ми на своей территории справляется с ситуацией с Аральским морем и Сырдарьей, но очевидно, что решение этих проблем может быть достигнуто только путем рационального использования водных ресурсов, тесного сотрудничества на межгосударственном уровне и осуществления структурной перестройки хозяйств с заменой водоемких производств на технологичные. Необходимо оптимальное использование воды Сырдарьи, а также сохранение имеющихся водоемов в том состоянии, которое позволяет поддерживать в них биоразнообразие и хозяйственное использование.

Популярное

Все
Долго ждали, быстро разобрали
Подвиг пулеметчицы
Мангистаусцы, заявившие о фактах коррупции, разбогатели на сотни тысяч тенге
Защититься от биоугроз
Птичку жалко...
По пути перемен
Проблема неравенства в оплате труда казахстанцев и иностранцев в Атырау до сих пор не решена
Каким был туранский тигр, которого уже нет на планете
"Народный конгресс Казахстана" готовится стать политической партией
Тонули на глазах у друзей
Отвечая на вызовы времени
О чем расскажет орнамент
Проверка готовности
В интересах народа
Юные таланты: традиции и новации
Энергию солнца – школе
Некоторые нормы, предложенные для внесения в Конституцию РК, ранее уже действовали
От еврокубков до топ-чемпионатов: обзор главных событий европейского футбола
Обводнение – дело рук человеческих
На все случаи жизни
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Мошенница набросилась на полицейских с ножом при задержании в Алматы
Министр сельского хозяйства раскритиковал темпы развития животноводства в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
ОДКБ и Казахстан: о целях организации на ближайшее будущее высказался эксперт
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Непобеждённый боксёр Муса Ямак умер во время боя
Как справляется с работой один из самых молодых акимов в Казахстане
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Как рост цен загоняет строительную отрасль Казахстана в тупик
Как повлияет на экономику Казахстана открытие производства поливинилхлорида
Какие причины имеет нынешняя конституционная реформа в Казахстане
Паузу в переговорном процессе между Россией и Украиной эксперты считают опасной
Жестоко избивший жену в лифте астанчанин оказался сыном общественного деятеля
Новые поправки в Конституцию затрагивают самые живые и "горячие" запросы казахстанцев
Новую уловку придумали мошенники в Instagram
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Не все так просто
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов

Читайте также

Свежий выпуск
Новые больницы и поликлиники
Свежий выпуск
Девелоперский проект аула
Свежий выпуск
Отступать было некуда
Свежий выпуск
Юные таланты: традиции и новации

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]