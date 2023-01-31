"Объяснения не принимаются" – Смаилов отчитал министров из-за не проведенных с населением встреч

Правительство, Общество
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Итоги встреч министров и акимов с казахстанцами в 2022 году рассмотрены на заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали сообщил, что по итогам прошлого года в рамках выездных встреч министрами проведено 216 личных приемов, на которых рассмотрено 1 679 проблемных вопросов от 1 498 граждан. В результате проведенной работы 1 241 (74%) вопрос решен, 438 находятся на исполнении у госорганов.

В свою очередь министр национальной экономики Алибек Куантыров отметил, что по итогам второго полугодия 2022 года акимами проведено порядка 19,8 тысячи встреч с гражданами, на которых поднято более 33,4 тысячи предложений и вопросов по жилищно-коммунальной инфраструктуре, благоустройству и экологии, реконструкции дорог, строительству объектов социальной инфраструктуры, земельным и другим темам. В результате местными исполнительными органами решено 33,1 тысячи вопросов (99%).

С докладами об итогах встреч с населением в регионах выступили акимы Алматинской области Марат Султангазиев и Атырауской области Серик Шапкенов.

Премьер-министр отметил, что наиболее волнующие граждан вопросы касаются сфер жилищно-коммунального хозяйства и строительства, сельского хозяйства и земельных отношений, а также ценообразования.

«Большая часть вопросов, озвученных на встречах министров с населением, решена на месте с участием местных исполнительных органов. Все нерешенные оперативно вопросы включены в планы действий госорганов», – сказал Алихан Смаилов.

Глава Правительства добавил, что по некоторым из них необходимы законодательные изменения, дополнительное финансирование, межведомственное взаимодействие. В этой связи он отметил необходимость обеспечить своевременное решение проблемных вопросов граждан, включенных в данные планы.

Алихан Смаилов также обратил внимание, что руководители ряда министерств провели встречи с широким анонсированием, хорошей организацией и брифингами. При этом главы некоторых ведомств не провели 15 запланированных встреч.

«Никакие объяснения не принимаются. Все встречи надо проводить. Более того, вовлекать и вице-министров. Это позволит принимать больше граждан. Нам нужно открытое и живое общение. Если мы строим «Слышащее государство», то такие мероприятия должны стать важным инструментом взаимодействия с населением», – подчеркнул он.

По словам премьер-министра, встречи акимов с гражданами сейчас проводятся в новом формате, что позволяет охватить большее количество участников и проблемных тем в районах.

Согласно отчетам, решаемость вопросов акимами составляет почти 99%. Самыми эффективными регионами по данному показателю являются Актюбинская и Костанайская области, а также город Алматы, аутсайдерами – Алматинская, Западно-Казахстанская и Атырауская области.

Вместе с тем Алихан Смаилов отметил, что анализ данных о работе информационной системы «е-Өтініш» дает несколько иную картину. Так, за 2022 год через эту систему рассмотрено более 1,7 млн обращений. Из них 82% приходится на местные исполнительные органы.

«Во втором полугодии количество обращений в адрес акиматов увеличилось на 16%. Это говорит о том, что часть вопросов не была решена на местах, и люди вынуждены были обращаться к системе «е-Өтініш». Лидерами по количеству жалоб стали города Алматы и Астана, Карагандинская и Актюбинская области», – подчеркнул премьер-министр.

По его словам, наибольшая доля жалоб касалась принятых административных актов, действий или бездействия госорганов по вопросам строительства, транспорта и коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения.

«Исходя из этого анализа, можно отметить, что акиматам необходимо повышать эффективность решения вопросов на местах. Тогда мы увидим снижение обращений через электронную систему», – сказал Алихан Смаилов.

В заключение глава Правительства поручил разработать карту проблемных вопросов в разрезе каждого центрального и местного исполнительного органа для их системного решения, ввести в практику регулярное проведение встреч с целевыми группами граждан, а также шире освещать анонсы планируемых и результаты прошедших мероприятий.

«Казахстанцы должны видеть пути решения даже самых сложных вопросов», – заключил он.

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