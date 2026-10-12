Объявлен главный бой Армата Арманулы за титул WBA

Казахстанский боксер Армат Арманулы (7-1, 5 КО) станет хедлайнером вечера бокса в Актобе, который пройдет 31 октября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Фото: sports.kz

В главном бою Арманулы сразится с боксером из Уганды Шадири Мусой Бвоги (11-1, 5 КО). Поединок пройдет в среднем весе и рассчитан на 10 раундов. На кону будет стоять чемпионский пояс WBA Asia.

Последний бой Армат Арманулы провел в июле: казахстанец нокаутировал в пятом раунде российского бокера Харона Запольского (8-2-1, 5 КО).

Что касается Шадири Мусы Бвоги, то угандиец также дрался в июле и решением большинства голосов судей выиграл у своего соотечественника Фахада Ссервадды (0-3).