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Объявлен Год Ахмета Байтурсынова в тюркском мире
Дина Махамбетова

В Нур-Султане Международная Тюркская академия провела праздничное мероприятие, посвященное Наурызу.

В знаменательном мероприя­тии, прошедшем в новом здании академии, приняли участие президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Казахстан Дастан Дюшекеев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Рес­публике Казахстан Саидикрам Ниязходжаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Казахстан Батыр Реджепов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Республике Казахстан Доржийн Баярхуу, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Респуб­лике Казахстан Отто Иван Рона, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Республике Казахстан Хайрулло Ибодзода, советник Чрезвычайного и Полномочного Посла Турецкой Республики в Республике Казахстан Тұрған Дильмач, советник Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики в Республике Казахстан Ровшан Казымов, депутаты Мажилиса Парламента Респуб­лики Казахстан, руководители ведущих СМИ, руководители этнокультурных центров, а также представители интеллигенции.

Участники торжественного мероприятия ознакомились с Тюркским музеем, а также осмот­рели выставку, организованную Посольством Республики Таджикистан в Республике Казах­стан. Государственный и общественный деятель Адиль Ахметов высту­пил с приветственным словом и поздравил собравшихся с праздником. В ходе мероприя­тия была презентована книга «Ахмет Байтурсынулы и Алаш», изданная Тюркской академией на казахском, русском и английском языках в честь 150-летия со дня рождения Учителя нации Ахмета Байтурсынулы. В указанный сборник вошли исторические док­лады, сделанные на 50-летний юбилей Ахмета Байтур­сынулы, содержательные статьи его совре­менников и учеников, а также современных исследователей.

Глава Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали представил новые издания и официально объявил 2022-й Годом Ахмета Байтурсынова в тюркском мире.

Чрезвычайные и Полномочные Послы выступили с поздравительными обращениями и наилучшими пожеланиями в связи с праздником Наурыз, выразив благодарность организаторам торжественного мероприятия. Затем почетные гости приняли участие в церемонии встречи Нового года, ударив молотом по наковальне в соответствии с древним обычаем тюркского мира. Тюркская академия проводит эту церемонию ежегодно, превратив ее в традицию. В честь праздника организаторы установили юрту и приготовили угощенье для гостей.

Следует отметить, что каждое из посольств, принявших участие в знаменательном мероприятии, предоставило свои национальные блюда для праздничного стола. Глава академии ознакомил почетных гостей со строением юрты и ее убранством. В завершение праздничного мероприятия его участникам были вручены специально приготовленные подарки от Тюркской академии.

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