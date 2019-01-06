Фото instagram.com/casting_sataifilm
Объявлен кастинг на главную роль в фильме "Боксер" Акана Сатаева, основанного на биографии олимпийского чемпиона Серика Сапиева, передает Kazpravda.kz
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"Компания "Сатайфильм" объявляет о кастинге на фильм "Боксер". Режиссер-постановщик Акан Сатаев. На главную роль ищем парня похожего на Серика Сапиева. Возраст – от 18 до 29 лет. Боксерские и актерские навыки приветствуются", – сообщается на странице организации в Instagram.
Помимо этого на второстепенные роли ищут мальчиков и парней в возрасте от 10 до 29 лет с боксерскими навыками.
Напомним, Акан Сатаев был награжден государственной премией 2018 года в области литературы и искусства за фильм "Анаға апарар жол" ("Дорога к матери"), который рассказывает о трагических страницах истории казахстанского народа до обретения независимости.