Объявлен конкурс Антон СЕРОВ

Основной целью творческого конкурса является широкое информирование населения об истории Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, о подвигах и мужестве казахстанских солдат, офицеров и тружеников тыла, внесших вклад в Победу в войне, пропаганда патриотизма среди молодого поколения, повышение профессионального уровня журналистов, освещающих тему Великой Победы, привлечение талантливых авторов. Конкурс на лучшее журналистское освещение темы Второй мировой войны проводится по отдельным номинациям среди городских и республиканских средств массовой информации, издающихся в Республике Казахстан, а также среди электронных средств массовой информации на государственном и русском языках.

В конкурсе могут принять участие журналисты газет, радио и телевидения, информационных агентств, а также внештатные авторы, публикующие и выпускающие материалы об истории Второй мировой войны, послевоенной судьбе фронтовиков, тружеников тыла, общественных организациях ветеранов Великой Отечественной войны, о поиске погибших на полях сражений.

Победители будут определены по пяти номинациям: «Лучшая публикация в печатных изданиях», «Лучшая публикация в интернет-изданиях», «Лучший телесюжет/телепередача», «Лучший радиосюжет/радиопередача», «Лучший фоторепортаж/фотоочерк».