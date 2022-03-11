Объявлен конкурс по отбору членов Рабочей группы по формированию нового состава Общественного совета МИОР РК

Официально
204

Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан (далее – Министерство) объявляет о проведении конкурса по отбору членов Рабочей группы по формированию нового состава Общественного совета в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об общественных советах» от 2 ноября 2015 года №383 и Типовым положением об Общественном совете от 26 февраля 2021 года №69.

Рабочая группа по формированию Общественного совета Министерства состоит из 9 членов, 3 из которых представители Министерства и 6 избираются среди граждан и представителей некоммерческих организаций.

Граждане, представители некоммерческих организаций, желающие принять участие в конкурсе в течение пяти календарных дней со дня размещения объявления о проведении конкурса по отбору членов рабочей группы, подают нарочно или направляют на электронный адрес, следующие документы:

       1) заявление гражданина о выдвижении кандидатуры в состав рабочей группы по форме, согласно приложению 1 вышеуказанному Типовому положению;

      2) письменное предложение некоммерческой организации о выдвижении кандидатуры (при наличии) в члены рабочей группы;

      3) сведения о профессиональной и (или) общественной деятельности кандидата;

      4) копию удостоверения личности гражданина Республики Казахстан.

Вместе с тем к участию в заседаниях рабочей группы допускаются наблюдатели без права голоса, являющиеся представителями неправительственных организаций, средств массовой информации, государственных органов, международных организаций.

Для присутствия на заседании рабочей группы в качестве наблюдателя лицо, изъявившее желание быть наблюдателем, предоставляет в государственный орган, субъект квазигосударственного сектора на республиканском уровне или местный представительный орган на местном уровне либо отправляет на электронную почту заявление для участия в качестве наблюдателя на конкурс по отбору членов рабочей группы по формированию Общественного совета, по форме согласно приложению 2 к вышеуказанному Типовому положению.

Член рабочей группы по формированию Общественного совета не допускается к конкурсу для избрания в члены Общественного совета.

Документы для участия в конкурсе предоставляются (направляются) по адресу: г. Нур-Султан, ул. Мәңгілік Ел,8, здание «Дом Министерств», 14 подъезд, адрес электронной почты: [email protected].  

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефонам: 8(7172) 74-03-56, 74-18-37.

Заявление можно скачать по ссылке.

Популярное

Все
Владельцу пасеки грозит уголовная ответственность за незаконную охоту на соболей
Масштабное волонтёрское движение началось с шерстяного носка
На страже прав человека
На новый уровень
Когда мороз не помеха
Подарите книгу незнакомцу
В первые минуты жизни
На ковре – бойцы Нацгвардии
Когда в товарищах партнеры есть
Садовая «евромодель» пока не прижилась
Ответственность перед предками и потомками
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Заставлять или убеждать?
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
От семейного древа Владимира Штемпеля отходят крепкие ветви
Казахстан глазами американца в начале XX века
Катар – потенциальный стратегический партнер Казахстана
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Токаев стал первым президентом, выступившим перед Консультативным Советом Катара
Миллион за выносливость
Скончалась экс-председатель Агентства по делам госслужбы Анар Жаилганова
Судьбу свою кляня…
Вторая победа в сезоне
История в комиксах
Алексей Навальный скончался в колонии
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Детский сад горел в Семее
Участника экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир» осудили в Алматы
Казахстан впервые в истории вошел в список средних держав
Шестой Региональный диалог по вопросам Афганистана провели в Бишкеке
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
UFC анонсировал титульный бой Даурена Елеусинова
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
На участке голанского преткновения
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
Курсы профобучения стало возможным проходить в мобильном приложении

Читайте также

О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан…
Сдаются в аренду офисные помещения в старом центре Астаны
Спортивная медицина: корреляция способностей и возможностей
Казахстанец занял высокую должность в IJF

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]