Объявлен конкурс по отбору членов Рабочей группы по формированию нового состава Общественного совета МИОР РК

Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан (далее – Министерство) объявляет о проведении конкурса по отбору членов Рабочей группы по формированию нового состава Общественного совета в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об общественных советах» от 2 ноября 2015 года №383 и Типовым положением об Общественном совете от 26 февраля 2021 года №69.

Рабочая группа по формированию Общественного совета Министерства состоит из 9 членов, 3 из которых представители Министерства и 6 избираются среди граждан и представителей некоммерческих организаций.

Граждане, представители некоммерческих организаций, желающие принять участие в конкурсе в течение пяти календарных дней со дня размещения объявления о проведении конкурса по отбору членов рабочей группы, подают нарочно или направляют на электронный адрес, следующие документы:

1) заявление гражданина о выдвижении кандидатуры в состав рабочей группы по форме, согласно приложению 1 вышеуказанному Типовому положению;

2) письменное предложение некоммерческой организации о выдвижении кандидатуры (при наличии) в члены рабочей группы;

3) сведения о профессиональной и (или) общественной деятельности кандидата;

4) копию удостоверения личности гражданина Республики Казахстан.

Вместе с тем к участию в заседаниях рабочей группы допускаются наблюдатели без права голоса, являющиеся представителями неправительственных организаций, средств массовой информации, государственных органов, международных организаций.

Для присутствия на заседании рабочей группы в качестве наблюдателя лицо, изъявившее желание быть наблюдателем, предоставляет в государственный орган, субъект квазигосударственного сектора на республиканском уровне или местный представительный орган на местном уровне либо отправляет на электронную почту заявление для участия в качестве наблюдателя на конкурс по отбору членов рабочей группы по формированию Общественного совета, по форме согласно приложению 2 к вышеуказанному Типовому положению.

Член рабочей группы по формированию Общественного совета не допускается к конкурсу для избрания в члены Общественного совета.

Документы для участия в конкурсе предоставляются (направляются) по адресу: г. Нур-Султан, ул. Мәңгілік Ел,8, здание «Дом Министерств», 14 подъезд, адрес электронной почты: [email protected].

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефонам: 8(7172) 74-03-56, 74-18-37.

Заявление можно скачать по ссылке.