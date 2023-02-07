Объявлен лучший футболист Европы 2022 года

Им стал Килиан Мбаппе.

Фото: proball.ru

Форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим европейским игроком 2022 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Символическая сборная по версии организации выглядит следующим образом:

- вратарь: Тибо Куртуа ("Реал", сборная Бельгии);

- защитники: Тео Эрнандес ("Милан", сборная Франции), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", сборная Нидерландов), Йошко Гвардиол ("Лейпциг", сборная Хорватии), Дензел Думфрис ("Интер", сборная Нидерландов);

- полузащитники: Антуан Гризман ("Атлетико", сборная Франции), Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити", сборная Бельгии), Лука Модрич ("Реал", сборная Хорватии);

- нападающие: Килиан Мбаппе (ПСЖ, сборная Франции), Карим Бензема ("Реал", сборная Франции), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", сборная Норвегии).

Издание напомнило, что лучшим игроком Южной Америки в 2022 году был признан другой форвард ПСЖ - звезда сборной Аргентины Лионель Месси.