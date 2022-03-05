Объявлен победитель в номинации "Казахстанский артист года"

Стали известны результаты ежегодной казахстанской премии «Тикетон». По его итогам победителем в номинации «Казахстанский артист года» стал Димаш Кудайберген, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dimashnews.com.

Тикетон — казахстанская премия в области культуры, искусства и спорта объявила результаты голосования.

Многие известные деятели в сфере кино, театра, спорта, концертной деятельности, бизнеса и общественности были представлены в различных номинациях. Почти 50 тысяч человек приняли участие в голосовании.

В разделе концертной деятельности в шорт-лист номинации «Казахстанский артист года» вошли диджей Иманбек, хип-хоп исполнитель The Limba, творческое объединение «Ирина Кайратовна», комик Сауле Юсупова, актер Евгений Чебатков, группа «Ninety One», певица Yenlik и музыкант Димаш Кудайберген.

Победителем в номинации «Казахстанский артист года» и лидером по общему числу голосов был признан «парень 6 октав» Димаш Кудайберген.

Стоит отметить, что артист не первый раз становится победителем премии «Тикетон». Ранее Димаш уже являлся лидером в категориях «Казахстанский артист года» и «Эстрадный концерт года».