Объявлен состав нового правительства России

Вице-премьер - Виктория Абрамченко,Вице-премьер - Юрий Борисов,Вице-премьер - Татьяна Голикова,Вице-премьер - Алексей Оверчук,Вице-премьер - Марат Хуснуллин,Вице-премьер - Дмитрий Чернышенко.Министр просвещения - Сергей Кравцов,Министр по развитию Дальнего Востока - Александр Козлов,Министр природных ресурсов и экологии - Дмитрий Кобылкин,Министр науки и высшего образования - Валерий Фальков,Министр юстиции - Константин Чуйченко,Министр внутренних дел - Владимир Колокольцев,Министр иностранных дел - Сергей Лавров,Министр культуры - Ольга Любимова,Министр промышленности и торговли - Денис Мантуров,Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций - Максут Шадаев,Министр строительства и ЖКХ - Владимир Якушев,Министр экономического развития - Максим Решетников,Министр энергетики - Александр Новак,Министр финансов - Антон Силуанов,Министр по ГО и ЧС - Евгений Зиничев,Министр транспорта - Евгений Дитрих,Министр здравоохранения - Михаил Мурашко,Министр труда и соцзащиты - Антон Котяков,Министр сельского хозяйства - Дмитрий Патрушев,Министр спорта - Олег Матыцин,Министр обороны - Сергей Шойгу.