В мире
Объявлен состав нового правительства России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин накануне представил президенту РФ Владимиру Путину состав нового кабинета министров, передает Tass.ru.   

В новый состав правительства вошли:

Первый вице-премьер - Андрей Белоусов,

Вице-премьер - Дмитрий Григоренко (глава аппарата правительства),

Вице-премьер - Юрий Трутнев (полпред президента в Дальневосточном федеральном округе и Арктике),
Вице-премьер - Виктория Абрамченко,

Вице-премьер - Юрий Борисов,

Вице-премьер - Татьяна Голикова,

Вице-премьер - Алексей Оверчук,

Вице-премьер - Марат Хуснуллин,

Вице-премьер - Дмитрий Чернышенко.

Министры

Министр просвещения - Сергей Кравцов,

Министр по развитию Дальнего Востока - Александр Козлов,

Министр природных ресурсов и экологии - Дмитрий Кобылкин,

Министр науки и высшего образования - Валерий Фальков,

Министр юстиции - Константин Чуйченко,

Министр внутренних дел - Владимир Колокольцев,

Министр иностранных дел - Сергей Лавров,

Министр культуры - Ольга Любимова,

Министр промышленности и торговли - Денис Мантуров,

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций - Максут Шадаев,

Министр строительства и ЖКХ - Владимир Якушев,

Министр экономического развития - Максим Решетников,

Министр энергетики - Александр Новак,

Министр финансов - Антон Силуанов,

Министр по ГО и ЧС - Евгений Зиничев,

Министр транспорта - Евгений Дитрих,

Министр здравоохранения - Михаил Мурашко,

Министр труда и соцзащиты - Антон Котяков,

Министр сельского хозяйства - Дмитрий Патрушев,

Министр спорта - Олег Матыцин,

Министр обороны - Сергей Шойгу.


Популярное

Все
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Как обстоят дела с сахаром на рынках Нур-Султана
Глазами репортера: как выглядит идеальный казахстанский аул
У Казахстана уже есть билет в клуб стран с АЭС
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Атомная энергетика в Казахстане: за и против
Референдум-2022: изменим жизнь к лучшему
Назарбаев высказался о действиях Токаева во время январских событий
Почти 100 тыс. казахстанских семей, получавших АСП, вышли из состояния бедности
Чем занимается Национальный ядерный центр Казахстана
В приоритете – порядочность и компетентность
Учитель, создававший «бриллианты»
С популистов спросят делом
Конкретные шаги по регулированию численности сайги выработают в Западном Казахстане
В удивительном царстве грибов
Зоны высокой опасности
Алматы – город Нового Казахстана
Проверка на совместимость
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Новые способы госзакупок вводятся с 1 июля в Казахстане
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
ОСМС: мифы и реальность
Новое постановление о повторной ревакцинации против КВИ вышло в Казахстане
"Я тебе город покажу": водитель автобуса изнасиловал девочку на конечной остановке в Нур-Султане
Закон Республики Казахстан
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
Один из ведущих театров Казахстана объявил о ребрендинге
Алматинский апорт теперь будет расти в Азербайджане
Рассылку о получении субсидий на оплату услуг связи прокомментировал Казахтелеком
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов

Читайте также

Культура , В мире
Знаменитая "Мона Лиза" Леонардо Да Винчи подверглась нападе…
В мире
Оценены потери миллиардеров мира с начала 2022
Общество , Здравоохранение , В мире
ВОЗ оставила под наблюдением только "омикрон" и "дельту"
В мире
На Илона Маска подали в суд из-за Twitter

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]