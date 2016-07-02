Общество
Объявлен старт республиканского конкурса "Жас сарапшы-2016"
Дамир Айдаров
Ассоциация "Болашак" совместно с АО Geneva Business School объявляет о старте республиканского конкурса молодых специалистов "Жас сарапшы-2016", сообщает Kazpravda.kz.

Заявки для участия принимаются с 4 по 25 июля включительно. В конкурсе участвуют молодые специалисты не старше 35 лет, со степенью бакалавра, хорошим знанием английского языка.

Для участия необходимо ознакомиться с Положением, отправить заполненную заявку на сайт www.bolashak.kz и эссе на тему "Опишите свои профессиональные планы с учетом имеющегося опыта. Как на этих планах скажется получение степени MBA?" в срок до 25 июля на электронный адрес zhassarapshy@bolashak.kz.

Конкурс состоит из трех этапов.
I – собираются заявки и эссе от участников;
II – участники решают бизнес-кейсы первого казахстанского сборника бизнес-кейсов Bolashakbusinesscases;
III – финалисты конкурса проходят профессиональное собеседование с экспертным жюри.

Отметим, что победитель конкурса получит образовательный грант на обучение по программе MBA в столичном представительстве Geneva Business School. Обладателям 2-го и 3-го мест предоставляется 75%-я скидка на обучение.

В жюри войдут видные ученые-экономисты и успешные предприниматели Казахстана.

Конкурс проводится в рамках проекта "25 добрых дел", посвященного 25-летию независимости Республики Казахстан и 15-летию ассоциации "Болашак" при поддержке АО Capital Bank Kazakhstan.

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