Объявлена дата боя Головкина с Альваресом

Спорт
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Талгат Исенов
Фото: Twitter
Известный казахстанский боксер Геннадий Головкин и мексиканец Сауль Альварес встретятся на ринге 17 сентября 2016 года, передает  Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Как сообщается, один из самых ожидаемых боев года точно не будет проходить в мае 2016 года. Предполагается, что Головкин и Альварес встретятся 17 сентября в Лас-Вегасе, а транслировать поединок будет телеканал HBO по системе платных трансляций PPV.

До очной встречи Головкин и Альварес планируют провести еще по одному бою. Канело выйдет на ринг в мае, когда пройдет мексиканский праздник Cinco de Mayo. Что касается Головкина, то он будет биться в марте, а его соперником может стать американец Туреано Джонсон, являющийся обязательным претендентом на титул IBF.

Отметим, что Сауль Альварес, после победы над Мигелем Котто ставший чемпионом мира по версии WBC, обязан провести бой с Геннадием Головкиным. Всемирный боксерский совет дал мексиканцу срок в две недели, чтобы согласовать все условия с казахстанцем.

Препятствием для переговоров является вес боксеров. Альварес готов встретиться с Головкиным лишь в том случае, если бой пройдет в 155 фунтах. Издание BoxingNews24.com полагает, что высокие продажи PPV могут повлиять на решение мексиканского боксера драться с Головкиным, который боксирует в 160 фунтах.

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