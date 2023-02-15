Объявлена дата боя Жанкоша Турарова с Алехандро Менесесом за титул чемпиона мира

Поединок будет рассчитан на 12 раундов.

Фото: championat.com

Определилась дата возвращения на ринг непобежденного казахстанского боксера Жанкоша Турарова (26-0, 19 КО), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

По информации BoxRec, Тураров ближайший бой в профи проведет 21 марта в Алматы.

Соперником выступит мексиканец Алехандро Менесес (16-5, 9 КО), который будет защищать свой чемпионский титул по версии IBO в первом полусреднем весе.

Поединок будет рассчитан на 12 раундов.

Напомним, что Тураров в последнем бою, состоявшемся в декабре в Алматы, финишировал венесуэльца Луиса Энрике Ромеро (11-6-1, 7 КО) в седьмом раунде и завоевал вакантный пояс IBO Intercontinental.

Менесес последний раз боксировал в апреле прошлого года, когда в Ливерпуле техническим нокаутом в девятом раунде сенсационно победил британца Сэма Максвелла (16-1, 11 КО) и завоевал вакантный пояс от IBO.