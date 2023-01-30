Объявлена дата возобновления прямого авиасообщения между Астаной и Пекином

Возобновляются прямые рейсы между городами Астаной и Пекином (Китай), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

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КГА совместно с авиационными властями Китая проработал вопрос возобновления регулярных рейсов между столицами Казахстана и КНР.

«Так, с 25 марта текущего года авиакомпания Air Astana планирует возобновить полеты по маршруту Астана – Пекин с частотой 3 рейса в неделю (понедельник, среда, суббота). Полеты будут выполняться на воздушных судах А-321 LR.

Вместе с тем с 13 февраля этого года Air Astana планирует постепенное увеличение полетов между Алматы и Пекином с 1 рейса (понедельник) до 5 рейсов в неделю (понедельник, вторник, четверг, пятница, воскресенье) с поэтапным дальнейшим увеличением с 5 до 7 рейсов в неделю в период весенне-летней навигации. Полеты будут выполняться на воздушных судах А-321», – рассказали в комитете.

Увеличение рейсов между Казахстаном и Китаем позволит ускорить развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурно-делового сотрудничества между двумя дружественными странами, а также поспособствует полноценному использованию введенного 14-дневного безвизового режима для граждан КНР, добавили в ведомстве.