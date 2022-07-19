Объявление о льготной жилищной программе для сотрудников вузов оказалось фейком

Министерство науки и высшего образования РК информирует о том, что распространяемая в социальных сетях информация о льготной жилищной программе для сотрудников вузов не соответствует действительности, сообщает Kazpravda.kz.



"19 июля в социальных сетях размещено объявление с указанием на сайт https://mongov.kz, в котором предлагается заполнить анкету для формирования реестра потребностей в жилье среди сотрудников вузов. Информация на данном сайте содержит признаки мошеннических действий, целью которых является сбор персональных данных сотрудников вузов", – говорится в сообщении.



Министерство науки и высшего образования призывает воздержаться от распространения фейковой информации и заявляет, что в тех случаях, когда необходимо проинформировать об инициативах министерства используются официальные каналы информации, включенные в систему электронного документооборота.



"Информация по данному инциденту передана в компетентные правоохранительные органы", – добавили в ведомстве.