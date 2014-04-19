ОБЪЯВЛЕНИЕ о Национальном конкурсе «Мерейлі отбасы»

Общество

Основными целями проведения конкурса выступают укрепление института семьи, нравственности, духовности, демонстрация и всеобщая пропаганда семейных ценностей. 

В конкурсе могут участвовать все семьи, члены которых имеют высокие трудовые, спортивные, творческие, интеллектуальные, научные достижения. 

Определение участников областного конкурса осуществляется конкурсной комиссией. Основными критериями, которыми будут руководствоваться областная комиссия при принятии решения об определении лучших семей, – это количество и значимость достижений членов семьи (семейная история), семейные традиции и реликвии, духовно-нравственные ценности семьи, таланты всех членов семьи, стиль жизни (здоровый образ жизни, досуг и т. д.). 

Областной итоговый конкурс с церемонией награждения лучшей семьи-победителя состоится 23 мая. 

Заявки для участия в конкурсе можно подать по специальной форме с приложением необходимых документов в управление внутренней политики Акмолинской области до 30 апреля. Адрес: город Кокшетау, ул. Сатпаева, 1б. Подробную информацию можно узнать по телефону (8-7162) 25-72-47.

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