​Объявление о премиях, грантах и Благодарности Президента в области средств массовой информации в 2019 году

Пресс-служба Президента Республики Казахстан информирует о начале приема представлений на соискание премий и грантов, а также на объявление Благодарности Главы государства в области СМИ в 2019 году.

Кандидатуры на соискание премий и грантов могут быть выдвинуты СМИ, творческими союзами, общественными объединениями, государственными органами.

Творческие коллективы для получения Благодарности могут быть выдвинуты творческими союзами, общественными объединениями, государственными органами.

Каждое СМИ, творческий союз, общественное объединение, государственный орган вправе представить не более двух кандидатур на соискание премий и грантов. Гранты вручаются молодым журналистам в возрасте до 35 лет включительно.

Представление обладателя гранта на соискание премии допускается не раньше чем через 5 лет после вручения гранта.

Не допускается самовыдвижение кандидатов на соискание премий, грантов, а также твор­ческих коллективов на получение Благодарности.

Представление на соискание премии или гранта (не более 2 страниц формата А4) направляется на официальном бланке средства массовой информации, профессионального союза, общественного объединения, государственного органа и подписывается первым руководителем либо лицом, его замещающим. К нему прилагаются следующие документы:

– справка с места основной работы кандидата на соискание премии или гранта с указанием фамилии, имени, отчества и творческого псевдонима (при его наличии), а также занимаемой должности;

– копия удостоверения личнос­ти или паспорта кандидата на соискание премии или гранта;

– краткая характеристика творческой деятельности кандидата на соискание премии или гранта;

– список основных публикаций и их копий, аудио- и (или) видеоматериалы либо список интернет-ссылок на эти материалы.

Представление на объявление Благодарности (не более 2 страниц формата А4) с информацией о деятельности средства массовой информации направляется на официальном бланке профессионального сою­за, общественного объединения, государственного органа и подписывается первым руководителем либо лицом, его замещающим.

К представлению прилагаются основные значимые пуб­ликации, аудио- и (или) видеоматериалы либо список интернет-ссылок на эти материалы.

К рассмотрению принимаются материалы, опубликованные и (или) вышедшие в эфир в период с 1 июня 2018 года по 20 мая 2019 года.

Материалы и документы, представленные на соискание премий, грантов и объявление Благодарности, возврату не подлежат.

Книги не рассматриваются в качестве материалов на соис­кание наград в области СМИ. Исключение составляют сборники статей, опубликованных в периодических изданиях.

Представления на соискание премий, получение грантов и объявление Благодарности Главы государства необходимо направить на имя председателя Общественной комиссии – первого заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан Д. А. Калетаева до 22 мая 2019 года по адресу: 010000, г. Нур-Султан, резиденция «Ақорда».

Документы в бумажном виде отправляются по почте на вышеуказанный адрес либо принимаются через сектор приема корреспонденции Общего отдела Администрации Президента, находящийся в здании «Үкімет Үйі» (г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік ел, 6), в рабочие дни с 9.00 до 15.30 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.30), в субботу с 10.00 до 11.00 часов.

Представления от государственных органов принимаются только в электронном формате по единой системе электронного документооборота, за исключением представлений, которые содержат приложения на электронном носителе (диск).

Контактные номера: +7 (7172) 74-41-57, 74-42-65.

Пресс-служба Президента Республики Казахстан

Популярное

Все
Социальная политика КТЖ: от поддержки работников к развитию регионов
В Талдыкоргане открылся IT-лагерь для молодежи
Учителя готовы к переменам
Указ Президента Республики Казахстан
Архивы в цифровом мире
AI Hub начал работу
Инвестиции, инфраструктура и новые направления: как Казахстан развивает туризм
Формировать экологическую культуру с Taza Vibe
Дворец школьников вместо нового Центра экологии?
Не укради… невесту
Практическое взаимодействие расширяется
IT-технологии приходят в село
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА и панкратиону
В объективе – детство
Иностранцы поблагодарили полицейского из Атырау
Инвесторов поддерживают комплексными мерами
От Кавказа до Центральной Азии: почему выборы в Армении важны для будущего Евразии
Сфера ЖКХ станет прозрачным сервисом
Смекалка плюс азарт
«Алатау сити» – экономический манифест Казахстана
Мудрый, добрый, человечный...
Педагог с большой буквы
Мостостроителям дан срок до сентября
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Алимханулы присоединился к сборной Казахстана по боксу
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
От маленького цеха до брендовой компании
Турецкие отели планируют снижать цены из-за падения спроса
Суперкомпьютер определил победителя ЧМ - 2026
В Алматы откроется детский научный музей
Посвящается певцу и композитору
Карметкомбинат модернизируется
Сенаторы приняли закон по вопросам деятельности специальных госорганов
В Казахстане ужесточат наказание за пышные выпускные в школах
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Число долларовых миллионеров в мире в 2025 году превысило 25 млн человек
Начнут выращивать форель и осетра
Шанырак под небесно-голубым флагом
Конституционный закон Республики Казахстан
Зафиксирован профицит выработки электроэнергии
Новый вид змей обнаружили в Китае
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]