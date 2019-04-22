​Объявление о премиях, грантах и Благодарности Президента в области средств массовой информации в 2019 году

Пресс-служба Президента Республики Казахстан информирует о начале приема представлений на соискание премий и грантов, а также на объявление Благодарности Главы государства в области СМИ в 2019 году.

Кандидатуры на соискание премий и грантов могут быть выдвинуты СМИ, творческими союзами, общественными объединениями, государственными органами.

Творческие коллективы для получения Благодарности могут быть выдвинуты творческими союзами, общественными объединениями, государственными органами.

Каждое СМИ, творческий союз, общественное объединение, государственный орган вправе представить не более двух кандидатур на соискание премий и грантов. Гранты вручаются молодым журналистам в возрасте до 35 лет включительно.

Представление обладателя гранта на соискание премии допускается не раньше чем через 5 лет после вручения гранта.

Не допускается самовыдвижение кандидатов на соискание премий, грантов, а также твор­ческих коллективов на получение Благодарности.

Представление на соискание премии или гранта (не более 2 страниц формата А4) направляется на официальном бланке средства массовой информации, профессионального союза, общественного объединения, государственного органа и подписывается первым руководителем либо лицом, его замещающим. К нему прилагаются следующие документы:

– справка с места основной работы кандидата на соискание премии или гранта с указанием фамилии, имени, отчества и творческого псевдонима (при его наличии), а также занимаемой должности;

– копия удостоверения личнос­ти или паспорта кандидата на соискание премии или гранта;

– краткая характеристика творческой деятельности кандидата на соискание премии или гранта;

– список основных публикаций и их копий, аудио- и (или) видеоматериалы либо список интернет-ссылок на эти материалы.

Представление на объявление Благодарности (не более 2 страниц формата А4) с информацией о деятельности средства массовой информации направляется на официальном бланке профессионального сою­за, общественного объединения, государственного органа и подписывается первым руководителем либо лицом, его замещающим.

К представлению прилагаются основные значимые пуб­ликации, аудио- и (или) видеоматериалы либо список интернет-ссылок на эти материалы.

К рассмотрению принимаются материалы, опубликованные и (или) вышедшие в эфир в период с 1 июня 2018 года по 20 мая 2019 года.

Материалы и документы, представленные на соискание премий, грантов и объявление Благодарности, возврату не подлежат.

Книги не рассматриваются в качестве материалов на соис­кание наград в области СМИ. Исключение составляют сборники статей, опубликованных в периодических изданиях.

Представления на соискание премий, получение грантов и объявление Благодарности Главы государства необходимо направить на имя председателя Общественной комиссии – первого заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан Д. А. Калетаева до 22 мая 2019 года по адресу: 010000, г. Нур-Султан, резиденция «Ақорда».

Документы в бумажном виде отправляются по почте на вышеуказанный адрес либо принимаются через сектор приема корреспонденции Общего отдела Администрации Президента, находящийся в здании «Үкімет Үйі» (г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік ел, 6), в рабочие дни с 9.00 до 15.30 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.30), в субботу с 10.00 до 11.00 часов.

Представления от государственных органов принимаются только в электронном формате по единой системе электронного документооборота, за исключением представлений, которые содержат приложения на электронном носителе (диск).

Контактные номера: +7 (7172) 74-41-57, 74-42-65.

Пресс-служба Президента Республики Казахстан