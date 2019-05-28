Объявление о продаже троих детей в Актау появилось в Сети
На сайте объявлений появилась запись о продаже троих детей в Актау, сделанная накануне, 27 мая, сообщает Tumba.kz.
В объявлении отмечается , что троих детей продают дешево, при этом указана цена 100 млн тенге. Здесь же размещено фото троих мальчиков.
Объявление опубликовано с мобильного телефона в 13.18 ч. 27 мая. Данный номер отключен.
По данному факту в полиции Актау начали проверку.
Стоит отметить, что похожее объявление размещал житель Шымкента, который, похоже, решил проверить оперативность спецслужб. Проверкой информации немедленно занялись правоохранительные органы. Однако поместивший объявление человек сразу же удалил аккаунт в сети. Тогда по данному инциденту проводилось досудебное расследование по ст. 12 УК "Торговля людьми".
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