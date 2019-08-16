Объявление о проведении конкурса по избранию членов Общественного совета Министерства торговли и интеграции РК

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан объявляет о проведении конкурса по избранию членов Общественного совета.
Количественный состав Общественного совета 10 человек, из которых 3 – представители государственного органа, 7 – представители некоммерческих организаций, граждане Республики Казахстан. Конкурс проводится среди представителей некоммерческих организации, граждан Республики Казахстан, достигших восемнадцати лет.
Кандидат в члены Общественного совета не должен:
1) иметь судимость;
2) не быть в установленном законом порядке признанным судом виновным в совершении коррупционного преступления и (или) коррупционного правонарушения;
3) состоять на учете в организациях здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма, наркомании или токсикомании.
Для участия в конкурсе представляются:
1) письменное предложение некоммерческой организации и (или) заявление гражданина о выдвижении кандидатуры в состав Общественного совета;
2) сведения о профессиональной и (или) общественной деятельности кандидата с указанием автобиографических данных.
Предложения по кандидатурам в Общественный совет просим направлять до 3 сентября 2019 года
по адресу: г. Нур-Султан, Есильский район, проспект Мәңгілік ел, 8, административное здание "Дом министерств", 7 подъезд, либо на электронный адрес:[email protected]
Телефоны для справок: +7 (7172) 74-92-00, 8-776-827-32-26.