Объявление о проведении конкурса по избранию членов Общественного совета Министерства торговли и интеграции РК

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Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан объявляет о проведении конкурса по избранию членов Общественного совета.

Количественный состав Общественного совета 10 человек, из которых 3 – представители государственного органа, 7 – представители некоммерческих организаций, граждане Республики Казахстан. Конкурс проводится среди представителей некоммерческих организации, граждан Республики Казахстан, достигших восемнадцати лет.

Кандидат в члены Общественного совета не должен:
1) иметь судимость;
2) не быть в установленном законом порядке признанным судом виновным в совершении коррупционного преступления и (или) коррупционного правонарушения;
3) состоять на учете в организациях здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма, наркомании или токсикомании.

Для участия в конкурсе представляются:
1) письменное предложение некоммерческой организации и (или) заявление гражданина о выдвижении кандидатуры в состав Общественного совета;
2) сведения о профессиональной и (или) общественной деятельности кандидата с указанием автобиографических данных.

Предложения по кандидатурам в Общественный совет просим направлять до 3 сентября 2019 года по адресу: г. Нур-Султан, Есильский район, проспект Мәңгілік ел, 8, административное здание "Дом министерств", 7 подъезд, либо на электронный адрес:[email protected] Телефоны для справок: +7 (7172) 74-92-00, 8-776-827-32-26.

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