Объявлено имя сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон

В мире
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Фото : Hannah Mckay / Reuters
Британский принц Уильям и его супруга герцогиня Кембриджская Кейт объявили имя новорожденного сына. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Кенсингтонского дворца, который является официальной резиденцией пары, передает Lenta.ru.

Ребенка назвали Луи Артур Чарльз в честь его дедушки, принца Уэльского Чарльза, и адмирала Луиса Маунтбеттена, дяди и наставника герцога Эдинбургского Филиппа, супруга Елизаветы II.

Он будет носить титул "Его королевское Высочество Луи Кембриджский" и займет пятое место в очереди на британский престол после деда, отца, старших брата и сестры.

Луи появился на свет 23 апреля в больнице Святой Марии в Лондоне. Спустя несколько часов после родов родители показали его журналистам.

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