Объявлены места проведения "Тотального диктанта-2016" в Алматы
Ксения Воронина
16 апреля 2016 года казахстанцы во второй раз напишут тотальный диктант. Экзаменация пройдет на двух площадках: в Университете международного бизнеса (UIB) и университете "Туран". Регистрация на диктант будет открыта 6 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу "Тотального диктанта" в Алматы.
Впервые в Алматы диктант был проведен в прошлом году.
Напомним, что "Тотальный диктант" – это ежегодная образовательная акция, призванная развить культуру грамотного письма и привлечь внимание к вопросам грамотности. Суть акции – добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит одновременно во всем мире, с поправкой на часовые пояса. На написание текста отводится около часа.
Имена приглашенных знаменитостей, которые прочтут текст диктанта в Алматы, организаторы пока держат в секрете и обещают представить каждого из них на пресс-конференции за несколько дней до акции.
"Мы решили таким образом подгореть интерес алматинцев к тотальному диктанту. Обещаем, что приглашенные чтецы прочтут диктант не хуже профессиональных филологов", – сообщил координатор акции в Алматы Данияр Бексултан.
Текст диктанта 2016 года был подготовлен Андреем Усачевым, детским писателем, поэтом, драматургом и сценаристом.
"Я сомневался, можно ли мои тексты использовать в качестве диктанта. Конечно, пришлось поработать, немного усложнить. Спасибо экспертному совету, они были бережны ко мне, сохранили прозрачность текста и даже юмор. Я доволен результатом нашей совместной работы, посмотрим, что получится", – поделился автор текста для диктанта.
Проверять работы алматинцев будут эксперты-филологи, которые являются преподавателями университетов и школ города. Через несколько дней после написания каждый сможет увидеть свою оценку на сайте totaldict.ru, забрать свою работу и получить консультацию филолога-профессионала по поводу допущенных ошибок. А отличники будут награждены призами на специальной церемонии награждения.
В 2015 году акция прошла в 549 городах мира, охватив 58 стран, ее участниками стали более 108 тысяч человек на 1 198 площадках. 100 человек из них написали под диктовку текст писателя Евгения Водолазкина в Алматы. И лишь двое получили оценку "отлично".
Также "Тотальный диктант" в этом году состоится и в других городах Казахстана: Аксу, Караганде, Семее, Темиртау, Павлодаре и Костанае.