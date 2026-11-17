Британская певица Raye стала лидером по числу номинаций на «Грэмми» — 11. Бейонсе первой в истории премии достигла отметки 100 номинаций за карьеру, а Долли Партон получила три номинации посмертно
Представлен полный список номинантов на получение премии «Грэмми» в 2027 году. Перечень опубликован на сайте премии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК
Сама 69-я церемония вручения премии состоится 7 февраля в Лос-Анджелесе.
В категории «Запись года» номинированы:
«Man I Need» британской певицы Оливии Дин;
«Choosin’ Texas» американской кантри-исполнительницы Эллы Лэнгли;
«I Just Might» американского певца Бруно Марса;
«Where Is My Husband!» британской певицы Raye (Рейчел Агаты Кин);
«The Cure» американской певицы Оливии Родриго;
«Berghain» испанской певицы Розалии, исландской певицы Бьорк и американского музыканта Yves Tumor;
«The Fate of Ophelia» американской певицы Тейлор Свифт;
«Dracula» группы Tame Impala.
В категории «Альбом года» номинированы:
«Lost Weekend» американской певицы Фиби Бриджерс;
«The Art of Loving» Оливии Дин;
«Dandelion» Эллы Лэнгли;
«The Romantic» Бруно Марса;
«This Music May Contain Hope» Raye;
«You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love» Оливии Родриго;
«LUX (Complete Works)» Розалии;
«The Life of a Showgirl» Тейлор Свифт.
В категории «Песня года» номинированы:
«Berghain» Розалии, Бьорк и Yves Tumor;
«Choosin’ Texas» Эллы Лэнгли;
«The Cure» Оливии Родриго;
«Hate That I Made You Love Me» американской певицы Арианы Гранде;
«I Knew It, I Knew You (from Toy Story 5)» Тейлор Свифт;
«Man I Need» Оливии Дин;
«Risk It All» Бруно Марса;
«Where Is My Husband!» Raye.
В категории «Лучший новый исполнитель» номинированы:
канадский музыкальный дуэт Angine de Poitrine,
рок-группа Geese,
кантри-певица Элла Лэнгли,
певица Slayyyter,
британская певица Сиенна Спиро,
американский рэпер Дон Толивер,
певица Реми Вулф,
группа The Womack Sisters.
В категории «Лучший рок-альбом» номинированы:
«Vol.II» канадского дуэта Angine de Poitrine;
«Your Favorite Toy» американской рок-группы Foo Fighters;
«The Wow! Signal» британской рок-группы Muse;
«Foreign Tongues» британской рок-группы The Rolling Stones;
«Frozen Charlotte» американского музыканта Джека Уайта.
Вместе с этим Бейонсе стала первым исполнителем в истории «Грэмми», достигшим отметки 100 номинаций за карьеру. Юбилейную номинацию певица получила за композицию Morning Dew в категории «Лучшее сольное R&B-исполнение». Бейонсе также принадлежит абсолютный рекорд по числу побед на «Грэмми» — 35 статуэток.
Британская певица Raye стала лидером по числу номинаций на «Грэмми-2027» — 11, повторив женский рекорд Бейонсе. Всего за карьеру певица собрала 15 номинаций на «Грэмми», но пока ни разу не побеждала.
Американская кантри-певица Долли Партон посмертно получила три номинации на «Грэмми». Причем в одной категории — «Лучшее кантри-исполнение дуэтом или группой» — представлены сразу две ее работы.