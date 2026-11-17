Британская певица Raye стала лидером по числу номинаций на «Грэмми» — 11. Бейонсе первой в истории премии достигла отметки 100 номинаций за карьеру, а Долли Партон получила три номинации посмертно

Фото: thecity.m24.ru

Представлен полный список номинантов на получение премии «Грэмми» в 2027 году. Перечень опубликован на сайте премии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Сама 69-я церемония вручения премии состоится 7 февраля в Лос-Анджелесе.

В категории «Запись года» номинированы:

«Man I Need» британской певицы Оливии Дин;

«Choosin’ Texas» американской кантри-исполнительницы Эллы Лэнгли;

«I Just Might» американского певца Бруно Марса;

«Where Is My Husband!» британской певицы Raye (Рейчел Агаты Кин);

«The Cure» американской певицы Оливии Родриго;

«Berghain» испанской певицы Розалии, исландской певицы Бьорк и американского музыканта Yves Tumor;

«The Fate of Ophelia» американской певицы Тейлор Свифт;

«Dracula» группы Tame Impala.

В категории «Альбом года» номинированы:

«Lost Weekend» американской певицы Фиби Бриджерс;

«The Art of Loving» Оливии Дин;

«Dandelion» Эллы Лэнгли;

«The Romantic» Бруно Марса;

«This Music May Contain Hope» Raye;

«You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love» Оливии Родриго;

«LUX (Complete Works)» Розалии;

«The Life of a Showgirl» Тейлор Свифт.

В категории «Песня года» номинированы:

«Berghain» Розалии, Бьорк и Yves Tumor;

«Choosin’ Texas» Эллы Лэнгли;

«The Cure» Оливии Родриго;

«Hate That I Made You Love Me» американской певицы Арианы Гранде;

«I Knew It, I Knew You (from Toy Story 5)» Тейлор Свифт;

«Man I Need» Оливии Дин;

«Risk It All» Бруно Марса;

«Where Is My Husband!» Raye.

В категории «Лучший новый исполнитель» номинированы:

канадский музыкальный дуэт Angine de Poitrine,

рок-группа Geese,

кантри-певица Элла Лэнгли,

певица Slayyyter,

британская певица Сиенна Спиро,

американский рэпер Дон Толивер,

певица Реми Вулф,

группа The Womack Sisters.

В категории «Лучший рок-альбом» номинированы:

«Vol.II» канадского дуэта Angine de Poitrine;

«Your Favorite Toy» американской рок-группы Foo Fighters;

«The Wow! Signal» британской рок-группы Muse;

«Foreign Tongues» британской рок-группы The Rolling Stones;

«Frozen Charlotte» американского музыканта Джека Уайта.

Вместе с этим Бейонсе стала первым исполнителем в истории «Грэмми», достигшим отметки 100 номинаций за карьеру. Юбилейную номинацию певица получила за композицию Morning Dew в категории «Лучшее сольное R&B-исполнение». Бейонсе также принадлежит абсолютный рекорд по числу побед на «Грэмми» — 35 статуэток.

Британская певица Raye стала лидером по числу номинаций на «Грэмми-2027» — 11, повторив женский рекорд Бейонсе. Всего за карьеру певица собрала 15 номинаций на «Грэмми», но пока ни разу не побеждала.

Американская кантри-певица Долли Партон посмертно получила три номинации на «Грэмми». Причем в одной категории — «Лучшее кантри-исполнение дуэтом или группой» — представлены сразу две ее работы.