В мире
Объявлены номинанты на премию "Эмми"
Стали известны номинанты на американскую телевизионную премию "Эмми", сообщает Iz.ru
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Так, в номинации "Лучший драматический сериал" представлены сериалы "Корона", "Мандалорец", "Убивая Еву", "Очень странные дела", "Лучше звоните Солу", "Наследники", "Озарк" и "Рассказ служанки".
В номинации "Лучший комедийный сериал" представлены: "Умерь свой энтузиазм", "Мертв для меня", "В лучшем мире", "Белая ворона", "Метод Комински", "Удивительная миссис Мейзел", "Шиттс Крик" и "Реальные упыри".
За победу в номинации "Лучший мини-сериал" поборются "И всюду тлеют пожары", "Миссис Америка", "Невероятное", "Неортодоксальная" и "Хранители".
Вручение премии запланировано на 6 сентября.