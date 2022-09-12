Культура
Объявлены победители кинофестиваля "Байконур"

Состоялось официальное закрытие VII Baiqonyr International Short Film Festival, сообщает Kazpravda.kz.

Главную награду кинофестиваля в номинации «Лучший фильм» в национальном конкурсе забрала короткометражная картина «Рух» режиссера Михаила Плиско. Фильм рассказывает историю водителя средних лет по имени Ергалым, который видит смысл жизни в материальной наживе. Он подаёт на развод со своей бездетной женой Жулдыз. В это время из детского дома сбегает 12-летний мальчик Фарух. Судьба сводит Ергалыма с Фарухом, в результате чего жизнь обоих кардинально меняется.

Главный приз в международном конкурсе достался картине «Таксист» режиссера Иллариона Яковлева из Республики Саха (РФ). Это история водителя Толи, которому однажды встречается таинственный пассажир…

В анимационном конкурсе лучшей стала работа Дильшата Рахматуллина «Колыбельная», снятая при содействии Государственного центра поддержки национального кино. Это не первая награда для мультфильма-притчи – в начале года лента выиграла приз на кинофестивале в Турции, а в прошлом году удостоилась особого упоминания на международном кинофестивале «Бастау».

Еще одну картину, снятую при поддержке ГЦПНК, отметили в национальном конкурсе – Акмарал Зыкаева взяла приз в номинации «Лучшая актриса» за роль в фильме «Құс». 

Специальный приз от киностудии «Казахфильм» - возможность технического обеспечения при совместном производстве полнометражного художественного фильма получил Алишер Жадигеров за работу «Қаңтар».

Вручил награду президент АО «Казахфильм» имени Ш. Айманова Акан Сатаев.

«Наш приз, надеюсь, поможет в реализации вашей мечты и раскроет ваши таланты еще больше. Идите к своей мечте, не унывайте, верьте в свою мечту. Отдельное спасибо организаторам», - сказал он.

Отметим, что это не первый приз Алишера на международных кинофестивалях. Предыдущие его работы - короткометражные фильмы «Отау» и «Балык сорпа» - становились призерами международных кинофестивалей в Южной Корее, Португалии, Иране, Турции и Италии.

А документальный фильм «Карантин» был признан «Лучшим документальным фильмом» 5-го Baiqonyr ISFF. Там же, на пятом «Байконуре» он стал победителем питчинга сценариев – и благодаря этому снял свою первую полнометражную картину «Отау», которая на недавно прошедшем «Выбор критиков» получила приз в номинации «Лучший дебют 2020-21 годов» по версии ассоциации кинокритиков Казахстана.

«Я очень рад, что VII Baiqonyr состоялся, несмотря ни на что. Мы встретили новых гостей – не только из стран СНГ, но и из Южной Кореи. У нас 23 новых лауреата. В этом году мы добавили новый конкурс анимации и хорошо его провели. Встретимся в следующем году!» - сказал, подводя итоги работы фестиваля, президент «Байконура» Ануар Кенжибаев.

Полный список победителей VII Baiqonyr International Short Film Festival выглядит так:

Национальный конкурс:

1.    Лучший фильм – «Рух», реж. Михаил Плиско
2.    Лучший режиссер – Алишер Жадигеров, «Қаңтар»
3.    Лучший сценарий – Инкар Еркинказыкызы, «Қасен мен Құсайын»
4.    Лучший оператор – Багдат Аргинов, «Ласточка»
5.    Лучший художник-постановщик – Алтынай Кумарбекова, «Қызыл алма»  
6.    Лучший монтаж – Ален Кенемолдин, «Детские рисунки»
7.    Лучший актер – Нурдаулет Алматулы, «Чикен»
8.    Лучшая актриса – Ақмарал Зыкаева, «Құс»
9.    Лучший документальный фильм – «Невидимки», реж. Виктория Шегай
10.    Специальный приз жюри – «Ұйқым келді», реж. Темирлан Сагимбаев
11.    Упоминание жюри – «Aybat», реж. Мейрамбек Сагынов

Международный конкурс:

1.    Лучший фильм – «Таксист» (Республика Саха, РФ), реж. Илларион Яковлев
2.    Лучший режиссер – Телжан Нурмахан, «Қора» (Казахстан)
3.    Лучший документальный фильм – «Слишком большой» (Таджикистан), реж. Абдулло Гурбати
4.    Специальный приз жюри – «Жизнь без весны» (Узбекистан), реж. Шокир Холиков
5.    Лучший оператор – Анна Шепилова, «Сегодня я вешался», (Россия – Армения)
6.    Лучшая актриса – Алиса Лозовская, «Параллели» (Россия)
7.    Лучший актер – Рахат Жұмаханов, «Қора» (Казахстан)

Анимационный конкурс:

1. Лучший фильм – «Колыбельная», реж. Дильшат Рахматуллин
2. Лучшее изобразительное решение – «Острые предметы», реж. Амина Тазиатова
3. Лучший сценарий – «Ищу наследника дома», реж. Маржан Жубаныш
4. Лучший экспериментальный фильм - «Пшик», реж. Алиби Мукушев
5. Специальный приз жюри – «Воспоминание о яблоне», реж. Линара Миргалиева

Напомним, всего на участие в конкурсной программе фестиваля претендовали 306 кинопроектов. Из них программной службой были отобраны 48 фильмов из семи стран: Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Армения и Россия.

 

 

 

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