Объявлены победители конкурса "Аялаған Астана-2016"

Культура
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Айнур Курамысова
В Астане определили победителей IV Республиканского конкурса "Аялаған Астана-2016", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

"В конкурсе приняли участие 11 ребят из всех регионов Казахстана в возрасте от 7 до 13 лет. Обладательницей Гран-при в этом году стала участница из Астаны – Жанель Садуакас, которая набрала самое большое количество голосов телезрителей. Сертификат поддержки творчества телеканала "Қазақстан" РТРК "АҚ Балапан" достался участнице из Мангистауской области – Аружан Сагынгалиевой", – сообщили в пресс-пресс-службе. 

Обладательница Гран-при "Аялаган Астана-2016" получила право на участие в Международном конкурсе "Детская Новая волна-2016", который пройдет в знаменитом лагере "Артек".

Конкурс прошел в прямом эфире телеканала "Казахстан", участников оценивало международное жюри во главе с генеральным продюсером проекта Линой Арифулиной. В состав жюри вошли известные казахстанские артисты – Гульнур Оразымбетова, Серик Ибрагимов, Курмаш Маханов и генеральный директор конкурса "Детская Новая волна" Александр Румянцев. За понравившегося участника можно было проголосовать путем отправки SMS на соответствующий номер конкурсанта.

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