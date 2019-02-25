В мире
Объявлены победители премии "Оскар-2019"
В Голливуде состоялась 91-я церемония вручения премии "Оскар". Список лауреатов опубликован в Twitter Американской киноакадемии, передает Lenta.ru
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Лучший фильм – "Зеленая книга";
Лучший режиссер – Альфонсо Куарон ("Рома");
Лучшая актриса – Оливия Колман ("Фаворитка");
Лучший актер – Рами Малек ("Богемская рапсодия");
Лучшая актриса второго плана – Реджина Кинг ("Если Бил-стрит могла бы заговорить");
Лучший актер второго плана – Махершала Али ("Зеленая книга");
Лучший короткометражный фильм – "Кожа";
Лучший мультфильм – "Человек-паук: Через вселенные";
Лучший короткометражный мультфильм – "Бао";
Лучший фильм на иностранном языке – "Рома";
Лучший документальный фильм – "Свободный подъем в одиночку";
Лучший короткометражный документальный фильм – "Точка. Конец предложения";
Лучший оригинальный сценарий – "Зеленая книга";
Лучший адаптированный сценарий – "Черный клановец";
Лучшие визуальные эффекты – "Человек на Луне";
Лучший монтаж – "Богемская рапсодия";
Лучшая музыка к фильму – "Черная Пантера";
Лучшая песня в фильме – Shallow ("Звезда родилась");
Лучший звуковой монтаж – "Богемская рапсодия";
Лучшая операторская работа – "Рома";
Лучший дизайн костюмов – "Черная пантера";
Лучший грим и прически – "Власть";
Лучший звук – "Богемская рапсодия".