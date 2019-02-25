В мире
Объявлены победители премии "Оскар-2019"
В Голливуде состоялась 91-я церемония вручения премии "Оскар". Список лауреатов опубликован в Twitter Американской киноакадемии, передает Lenta.ru.



Лучший фильм – "Зеленая книга";



Лучший режиссер – Альфонсо Куарон ("Рома");



Лучшая актриса – Оливия Колман ("Фаворитка");



Лучший актер – Рами Малек ("Богемская рапсодия");



Лучшая актриса второго плана – Реджина Кинг ("Если Бил-стрит могла бы заговорить");

Лучший актер второго плана – Махершала Али ("Зеленая книга");

Лучший короткометражный фильм – "Кожа";

Лучший мультфильм – "Человек-паук: Через вселенные";

Лучший короткометражный мультфильм – "Бао";

Лучший фильм на иностранном языке – "Рома";

Лучший документальный фильм – "Свободный подъем в одиночку";

Лучший короткометражный документальный фильм – "Точка. Конец предложения";

Лучший оригинальный сценарий – "Зеленая книга";

Лучший адаптированный сценарий – "Черный клановец";

Лучшие визуальные эффекты – "Человек на Луне";

Лучший монтаж – "Богемская рапсодия";

Лучшая музыка к фильму – "Черная Пантера";

Лучшая песня в фильме – Shallow ("Звезда родилась");

Лучший звуковой монтаж – "Богемская рапсодия";

Лучшая операторская работа – "Рома";

Лучший дизайн костюмов – "Черная пантера";

Лучший грим и прически – "Власть";

Лучший звук – "Богемская рапсодия".

Популярное

Все
Аскар Умаров предложил открыть вещание телеканалов «Balapan», «Kazakh tv», «Хабар24» на территории Азербайджана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 мая
Увеличилось число жертв ДТП с автобусом в Жамбылской области
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Маулен Ашимбаев – Этот день важен, чтобы не забывать огромную цену
Массовой гибелью скота встревожены жители Акмолинской области
День Победы в Великой Отечественной войне отмечает Казахстан
Казахстанец из 20-ки лучших снайперов ВОВ: история Тулеугали Абдыбекова
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
По 650 тыс. тенге будут платить казахстанским учителям за работу в регионах
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 8 мая
Новую модель системы сдержек и противовесов в Казахстане предложил Токаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 мая
Какая погода ждет казахстанцев 10-12 мая
Главные поправки в Конституцию прокомментировал депутат Аманжан Жамалов
Закон Республики Казахстан
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане

Читайте также

Спорт , В мире
Китай отказался от проведения Кубка Азии в 2023 году
В мире
Новым президентом ОАЭ избрали шейха Мухаммеда бен Заида Аль…
В мире
Свыше 174 тыс. заболевших за сутки: Ким Чен Ын назвал COVID…
Культура , В мире
"Самый ужасный и фальшивый полуфинал" – зрители призвали бо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]