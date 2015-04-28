Объявлены предварительные итоги Лилия СЫЗДЫКОВА

Председатель Центризбиркома Куандык Турганкулов на состоявшемся в Астане брифинге объявил окончательные итоги явки избирателей на выборах Президента Респуб­лики Казахстан – она составила 95,22 %.

– Впервые в истории суверенного Казахстана избиратели так выразительно проявили свою гражданскую позицию, электоральную активность и политическую ответственность за будущее страны. Именно на это, а также на возросший уровень организации избирательной кампании в первую очередь обращали внимание в своих комментариях наблюдатели и эксперты, – подчеркнул глава Центризбиркома.

Кроме того, на основе оперативных данных, полученных от областных, городов Астана и Алматы избирательных комиссий, Центральная избирательная комиссия установила предварительные итоги выборов. Так, согласно поступившей в ЦИК РК информации, голоса избирателей распределились следующим образом: 0,7% избирателей проголосовало за Кусаинова Абельгази Калиакпаровича, 97,7% – за Назарбаева Нурсултана Абишевича и 1,6% – за Сыздыкова Тургуна Искаковича.

Председатель Центризбиркома отметил, что эти данные будут уточняться по мере поступления протоколов территориальных избирательных комиссий, на что законодательством отводится двухдневный срок.

Окончательные итоги состоявшихся 26 апреля выборов Президента Республики Казахстан Центральная избирательная комиссия, согласно Закону о выборах, должна установить не позднее чем в семидневный срок, то есть не позднее 3 мая 2015 года.