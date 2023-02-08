Объявлены ставки платы за цифровой майнинг в Казахстане

О новых ставках платы за цифровой майнинг в Казахстане рассказали в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: kgd.gov.kz

С 1 января 2023 года лица, осуществляющие цифровой майнинг, обязаны представлять в орган государственных доходов по месту нахождения декларацию по плате за цифровой майнинг (форма 880.00).

Декларация представляется ежеквартально, не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом. Платить за цифровой майнинг нужно не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом по КБК 105 317, уточнили в КГД.

За истекший период нужно предоставить налоговую отчетность за 2022 год (налоговый период – год).

"При этом, в соответствии с новой редакцией статьи 606-3 Налогового кодекса, размер ставки платы за цифровой майнинг будет зависеть от стоимости 1 киловатт-часа электроэнергии. Под ценой 1 киловатт-часа электроэнергии понимается стоимость электрической энергии, указанной в договоре, заключенном между потребителем и энергоснабжающей организацией, и (или) в платежном документе, выписанном энергоснабжающей организацией на основании фактических показателей приборов коммерческого учета, с включением налога на добавленную стоимость (НДС)", – пояснили в комитете.

Например, если цена 1 киловатт-часа электроэнергии 17 тенге, то сумма платы будет составлять 9 тенге за 1 киловатт-час электроэнергии, потребленной для майнинга. В случае, если цена 1 киловатт-часа электроэнергии 17,1 или 17,9 тенге, то платить надо будет 8 тенге за 1 киловатт-час электроэнергии, потребленной для майнинга.

В Комитете госдоходов отметили:

- при использовании собственной электрической энергии плата исчисляется по ставке 10 тенге за 1 киловатт-час электроэнергии;

- при использовании электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников электрической энергии (ВИЭ), на основании иных форм владения, кроме права собственности (аренда, безвозмездное пользование, доверительное управление) электростанций, будет применяться ставка 10 тенге за 1 киловатт-час электроэнергии.

- при отсутствии контрольных приборов учета объема потребления электрической энергии и (или) нахождении их в неисправном состоянии, плата будет исчисляться по ставке 25 тенге за 1 киловатт-час электроэнергии.

Со ставками платы за цифровой майнинг подробнее можно ознакомиться здесь.