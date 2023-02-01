Объявлены ставки по депозитам в тенге на март

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) сохранил предельные ставки вознаграждения на март 2023 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

Фото: Kazpravda.kz

Предельные ставки по депозитам в тенге на март 2023 года остались без изменений и были сохранены на уровне февральских значений.

В фонде напомнили, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения о размерах ставок вознаграждения по своим депозитным продуктам.

С предельными ставками КФГД по депозитам в зависимости от их вида и срока можно ознакомиться в таблице: