Объявлены ставки по депозитам в тенге на март
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Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) сохранил предельные ставки вознаграждения на март 2023 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.
Предельные ставки по депозитам в тенге на март 2023 года остались без изменений и были сохранены на уровне февральских значений.
В фонде напомнили, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения о размерах ставок вознаграждения по своим депозитным продуктам.
С предельными ставками КФГД по депозитам в зависимости от их вида и срока можно ознакомиться в таблице: