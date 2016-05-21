На совещании аппарата аким области Бердыбек Сапарбаев предупредил о ненадлежащем исполнении этих поручений. Главу региона не удовлетворяет санитарное состояние административного центра области и неэффективная работа по очистке улиц. Русло реки Сазды не полностью очищено от мусора и камыша. В связи с существеннными недостатками и ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей акиму Актобе Бекболу Сагыну и временно исполняющему обязанности руководителя управления строительства, архитектуры и градострои­тельства Нурлану Боранбаеву объявлены выговоры.