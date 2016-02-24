​Объявляется перемирие

Под соглашение о прекращении огня, как сообщает Би-би-си, не попадают так называемый ИГИЛ, «Фронт ан-Нусра» и другие организации, признанные Советом Безопасности ООН террористическими.

Прекращение огня, по мнению экспертов, не только приведет к снижению насилия, но и обеспечит расширение поставок необходимых гуманитарных грузов в осажденные районы. Как отметил президент РФ Владимир Путин, американские и российские военные совместно определят территории на картах, где станет действовать режим примирения, особо подчеркнув, что удары по террористическим организациям в Сирии будут продолжены.

BHP несет убытки

Крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP Billiton заявила, что ее чистый убыток за полгода составил более 5,5 млрд долларов. В сообщении говорится, что наиболее негативный эффект на бизнес оказали замедление темпов роста китайской экономики. В результате структуре пришлось сократить на 75% размер дивидендов, которые она выплатит акционерам. На этот раз они составят всего 16 центов с акции.

В последний раз сокращать размер дивидендов компании приходилось в 1988 году, который также ознаменовался резким падением цен на энергоносители. Убыток по итогам полугодия BHP Billiton в последний раз регистрировала 16 лет назад, но даже тогда фирма повысила размер дивидендов.

BHP Billiton считается крупнейшей добывающей компанией в мире. Она была образована в 2001 году путем слияния британской компании Billiton с австралийской BHP.

Очень слабый оптимизм

Нынешняя ситуация на мировом рынке нефти «не дает основания полагать, что цена на нефть быстро вырастет в ближайшем будущем, если только не произойдет обострения геополитической ситуации». Такое мнение высказали авторы доклада Международного энергетического агентства (МЭА), прогнозирующие стабилизацию рынка к 2018 году.

По оценкам экспертов агентства, на которые ссылается ТАСС, превышение предложения над спросом на рынке нефти в прошлом году составляло около 2 млн баррелей в сутки, в нынешнем году они прогнозируют, что этот показатель составит 1,1 млн баррелей, а в 2017 году – 100 тыс. баррелей.

В 2018 году, по их оценкам, спрос превысит предложение на 400 тыс. баррелей в сутки, в 2019 году – на 700 тыс. баррелей и в 2020 году – на 1 млн баррелей. Они также прогнозируют падение объемов добычи нефти в США в нынешнем году на 600 тыс. баррелей и еще на 200 тыс. баррелей – в 2017 году.

В течение нынешнего года в хранилища нефти, по оценкам экспертов МЭА, будут закачивать по 1 млн баррелей нефти в сутки, и лишь в 2018 году, полагают они, общий объем нефти в хранилищах сократится на четверть миллиона баррелей в сутки.

Бизнесмены опасаются

Руководители 200 британских компаний, в том числе таких гигантов, как нефтяные корпорации BP и Royal Dutch Shell, выступили за сохранение членства Велико­британии в Европейском союзе (ЕС), высказав поддержку премьер-министру Дэвиду Кэмерону. Об этом говорится в письме, опубликованном в газете Times. Подписи под открытым обращением поставили среди прочих главы более чем трети из 100 компаний, котировки которых берутся в расчет при определении главного индекса Лондонской фондовой биржи – FTSE 100.

«Следуя проведенным премьер-министром переговорам (по реформированию ЕС на выдвинутых Лондоном условиях), мы полагаем, что Великобритании лучше оставаться в реформированном ЕС», – заявили лидеры компаний, в которых трудится свыше 1,2 млн человек.

Обращение, как сообщает ТАСС, было опубликовано на следующий день после того, как курс британского фунта стерлингов к доллару упал до самого низкого за 7 лет уровня на фоне возросших опасений относительно возможного выхода Великобритании из состава ЕС, а рейтинговые агентства Moody’s и Fitch предупредили о рисках для экономики Соединенного Королевства в случае такого решения избирателей.

Китайская статистика

По итогам 2015 года Китай занял первое место в мире по объему экспорта и розничной интернет-торговли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра коммерции КНР Гао Хучэна.

По его словам, в прошлом году объем интернет-торговли Китая вырос на 31,6% – до 490 млрд долларов. Что касается внешней торговли, то по итогам 2015-го показатель составил 3,64 трлн долларов, что на 7% ниже аналогичного показателя 2014-го.

Хучэн добавил, что в прошлом году Китай по объему привлеченных иностранных инвестиций занял первое место. Он отметил, что по этому показателю КНР лидирует 24-й год подряд. А по объему прямых инвес­тиций за рубеж страна заняла третье место.