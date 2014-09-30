Обязательную установку общедомовых счетчиков воды планируют ввести в Казахстане Общество 849 Асхат Ниязов

Во время обсуждения поправок, вносимых в законопроект, было предложено законодательно закрепить установку общедомовых счетчиков воды, передает корреспондент Kazpravda.kz.



Как указывается в презентационных материалах, в настоящее время в проектах многоквартирных жилых домов указывается обязательная установка общедомовых приборов учета тепловой энергии. Однако, исходя из требований водосбережения и рационального использования питьевой воды, в законодательство планируется внести дополнения в части обязательной установки общедомовых приборов учета воды.



Кроме того, разработчики предлагают определить в Водном кодексе РК права и обязанности потребителей в сфере водоснабжение и водоотведения: "В частности, права по беспрерывному обеспечению водой из систем питьевого водоснабжения в соответствии с санитарно–эпидемиологическими правилами для хозяйственно–питьевого водопотребления. Также права по получению информации о качестве питьевой воды и возможных перебоях в ее подаче", – рассказал заместитель министра национальной экономики РК Каирбек Ускенбаев.



Наряду с этим определяются права по обеспечению питьевой водой в первоочередном порядке из системы питьевого водоснабжения в соответствии с нормами качества питьевой воды и нормами питьевого водопотребления, если объекты используются для жилья, сферы здравоохранения и производства продовольственной продукции.



Законопроектом предлагается внесение изменений и дополнений в экологический, земельный кодексы, законы "О государственном имуществе", "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности".



В Земельный кодекс включается норма о необходимости выноса существующих инженерных коммуникаций за границы отводимого участка при оформлении акта выбора земельного участка. "В процессе ежедневной эксплуатации, и особенно в случаях необходимости устранения аварий, требуется свободный доступ к сетям водоснабжению и водоотведения, сооружениям. Должен быть обеспечен проезд техники, возможность для проведения соответствующих видов работ", – отметил Каирбек Ускенбаев.